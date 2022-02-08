Побачив на пасовищі: в Одеській області через цапа чоловіка відправили на виправні роботи

Побачив на пасовищі: в Одеській області через цапа чоловіка відправили на виправні роботи

Підозрюваний на суді розкаявся.

В Одеській області до 160 годин виправних робіт засудили чоловіка, який на пасовищі вкрав та зарізав цапа.

Про це йдеться у вироку Кілійського районного суду Одеської області, повідомляє ТСН.ua.

За даними слідства, поблизу м. Кілія Ізмаїльського району Одеської області 12 січня 2022 року чоловік на пасовищі помітив цапа. Він вкрав тварину та зарізав її. Проте не встиг з'їсти, оскільки тушу цапа вилучила поліція та передала власниці.

Власниця цапа оцінила збитки в 2 466 грн. На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 185 КК України та засудив до 160 годин виправних робіт. Також він повинен сплатити 514,86 гривень витрат на залучення експерта.

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