Побачив на вулиці поруч з дружиною: у Рівненській області чоловік жорстоко побив іншого через ревнощі

Побачив на вулиці поруч з дружиною: у Рівненській області чоловік жорстоко побив іншого через ревнощі

Суд виніс вирок чоловікові за жорстоке побиття знайомого своєї дружини.

У Рівненській області суд визнав винним 31-річного здолбунівчанина в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст.121 КК України). За скоєне чоловік проведе у в'язниці 5 років.

Про це повідомляє прокуратура Рівненської області.

Так, раніше неодноразово судимий за крадіжки та злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків чоловік під час іспитового строку за попереднім вироком суду, у квітні 2019 року, через ревнощі, побив 27-річного жителя Здолбунова. Він зустрів його на вулиці зі своєю дружиною. В результаті потерпілий отримав відкриту черепно-мозкову травму.

Суд визнав чоловіка винним. Його засуджено до позбавлення волі строком на 5 років, з відбуванням в кримінально-виконавчій установі закритого типу.

Свою вину обвинувачений визнав повністю.

Нагадаємо, що с. Біле Львівського району Львівської області 31-річний чоловік жорстоко вбив свою 33-річну співмешканку. Суд засудив його до 9 років позбавлення волі.

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