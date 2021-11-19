Побачив повідомлення "забери гроші": у Польщі українець знайшов біля банкомату 5 тис. злотих і приніс до поліції

Побачив повідомлення "забери гроші": у Польщі українець знайшов біля банкомату 5 тис. злотих і приніс до поліції

У Польщі дії українця назвали зразковими.

У Польщі у місті Свиноустя 18 листопада українець знайшов біля банкомату 5 тисяч злотих (понад тисячу євро). Гроші чоловік приніс до поліції.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Українець повідомив, що він йшов біля банкомату та побачив повідомлення "забери гроші". Чоловік взяв кошти та приніс їх до поліцейського відділку. Згодом до поліції звернулись і місцеві жителі, які повідомили про втрату коштів.

Виявилось, що чоловік зняв гроші із банкомату проте забув їх взяти.

"Завдяки чесності чоловіка, законний власник зміг повернути свої гроші", - повідомили у польській поліції.

У Польщі дії українця назвали зразковими.

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