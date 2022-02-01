Побачив, що їсть з тарілки, і вбив: у Хмельницькій області чоловік повісив кота на металевій перекладині

Побачив, що їсть з тарілки, і вбив: у Хмельницькій області чоловік повісив кота на металевій перекладині

За справу взялася поліція.

В селі Куча Кам'янець-Подільського району Хмельницької області 40-річний місцевий житель повісив свого кота на металевій перекладині. Вбиту тварину виявили у понеділок вранці, 31 січня, поліцейські, які приїхали до чоловіка, аби з'ясувати обставин конфлікту, який трапився декілька днів тому за його участі.

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"Зайшовши на подвір'я, поліцейські побачили на металевій перекладині повішеного кота. Господар пояснив, що, прокинувшись вранці, побачив, як його кіт на столі їсть з тарілки. Це його обурило, тому, мовляв, він так і вчинив", - розповіли у поліції області.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Шкуродерові загрожує обмеження волі терміном від одного до трьох років або позбавлення волі терміном від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

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