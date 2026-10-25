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«Побачимо»: Меланія Трамп заінтригувала відповіддю про поїздку в Україну
Першу леді США запитали, чи планує вона відвідувати Україну.
Перша леді США Меланія Трамп не виключила, що у майбутньому вона може відвідати Україну.
Про це вона заявила під час спілкування з журналістами.
На питання, чи планує вона відвідати Україну, Меланія відповіла: «Побачимо».
Меланія Трамп ініціювала переговори між Україною та РФ щодо локального припинення вогню в Олешках від 29 жовтня.
Перша леді США разом зі своїм представником співпрацювала з керівництвом України та Росії, щоб узгодити умови, терміни й деталі локального припинення вогню.
Вона наголосила, що гуманітарна ситуація в Олешках залишається критичною.
«Ситуація в Олешках критична. Олешки — це прифронтове місто, охоплене війною, що перебуває на межі катастрофи. Населення, яке залишилося там, складається переважно з літніх людей, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води. Жителі Олешок мають обмежений доступ до електроенергії, живуть серед замінованих доріг і зазнають регулярних воєнних атак», — зазначила Меланія Трамп.
За її словами, цивільні представники України та Росії відвідають місцевих жителів, щоб визначити їхні нагальні потреби.
Також людям, які захочуть евакуюватися, допоможуть із транспортом. Їм організують виїзд до обраного місця призначення — в Україну або Росію.
Раніше повідомлялося, що перша леді США Меланія Трамп потрапила в об’єктиви папараці під час публічного заходу, коли показово ухилилася від поцілунку Дональда Трампа.
Ми раніше інформували, що Меланія Трамп розповіла про роботу з повернення дітей, розлучених із родинами через війну РФ проти України.