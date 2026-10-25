«Побачимо»: Меланія Трамп заінтригувала відповіддю про поїздку в Україну

Меланія Трамп / © Associated Press

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Перша леді США Меланія Трамп не виключила, що у майбутньому вона може відвідати Україну.

Про це вона заявила під час спілкування з журналістами.

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На питання, чи планує вона відвідати Україну, Меланія відповіла: «Побачимо».

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Меланія Трамп ініціювала переговори між Україною та РФ щодо локального припинення вогню в Олешках від 29 жовтня.

Перша леді США разом зі своїм представником співпрацювала з керівництвом України та Росії, щоб узгодити умови, терміни й деталі локального припинення вогню.

Вона наголосила, що гуманітарна ситуація в Олешках залишається критичною.

«Ситуація в Олешках критична. Олешки — це прифронтове місто, охоплене війною, що перебуває на межі катастрофи. Населення, яке залишилося там, складається переважно з літніх людей, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води. Жителі Олешок мають обмежений доступ до електроенергії, живуть серед замінованих доріг і зазнають регулярних воєнних атак», — зазначила Меланія Трамп.

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За її словами, цивільні представники України та Росії відвідають місцевих жителів, щоб визначити їхні нагальні потреби.

Також людям, які захочуть евакуюватися, допоможуть із транспортом. Їм організують виїзд до обраного місця призначення — в Україну або Росію.

Раніше повідомлялося, що перша леді США Меланія Трамп потрапила в об’єктиви папараці під час публічного заходу, коли показово ухилилася від поцілунку Дональда Трампа.

Ми раніше інформували, що Меланія Трамп розповіла про роботу з повернення дітей, розлучених із родинами через війну РФ проти України.

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