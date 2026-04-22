Побачив відео розстрілу батька: син жертви теракту в Києві розповів шокувальні подробиці

Наслідки теракту в Києві / © Апостроф

Реклама

Киянин Віталій Блонський, син загиблого під час теракту в Голосіївському районі столиці чоловіка, розповів, як побачив у Telegram-каналі момент убивства свого батька, який повертався з супермаркету.

Його розповідь опублікувало видання «Радіо Свобода».

За його словами, ці страшні кадри він побачив ще тоді, коли терорист Дмитро Васильченков утримував заручників у супермаркеті.

Реклама

«О 16:13 він розраховувався на касі і потім уже йшов додому. Це було десь о 16:20, він повільно ходить», — розповідав чоловік.

Він також припустив, що вбивство його батька сталося саме в той момент, коли з місця стрілянини втекли патрульні поліцейські.

«Якщо співставляти все відео, то тут саме були поліцейські. І оце вони втекли, і він пішов», — каже Віталій.

Зі своїм батьком востаннє він бачився у п’ятницю, коли забирав доньку з дитсадка. Тоді ж той востаннє погрався зі своєю внучкою.

Реклама

«Ми мали зустрітися тут саме о 4 годині. Я затримався, і виходить, що ми так і не зустрілися», — додав чоловік.

Теракт у Києві 18 квітня — що відомо

Стрілянина в Голосіївському районі Києва сталася 18 квітня. Спершу нападник хаотично розстрілював перехожих, а потім захопив заручників у супермаркеті.

Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, а коли той вбив одного з заручників, почали штурм і ліквідували терориста.

У Мережі згодом з’явилося відео, на якому видно, як двоє поліцейських залишають місце події, не надавши допомогу людям під обстрілом.

Реклама

На час службового розслідування поліцейських відсторонили від виконання обов’язків, згодом їм оголосили підозру.