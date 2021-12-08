Побажання гарного і вдалого дня своїми словами, в віршах, в смс, християнські / Pexels

Побажання гарного дня і настрою в прозі, у віршах, в смс та християнські: листівки на кожен день

Побажання гарного дня і настрою в прозі, у віршах, в смс та християнські: листівки на кожен день

ТСН.ua підібрав для вас найкращі побажання гарного дня та настрою в прозі, віршах, смс, щоб порадувати своїх близьких, коханих і друзів. Надсилайте побажання гарного дня в картинках і даруйте позитивні емоції!

Побажання гарного і вдалого дня своїми словами, в віршах, картинках, смс-привітаннях

Побажання гарного та вдалого дня – це можливість порадувати своїх близьких та друзів. Вони додають сил на нові звершення та допомагають створити позитивний настрій:

Бажаю тобі, щоб цей день став початком довгої низки з приємних і тривалих моментів в житті!

***

Ти самий ніжний і красивий! Ти мій коханий! Самий пристрасний і привабливий, нехай сьогодні день твій буде просто чудовий!

Побажання гарного дня в прозі

***

Я просто тебе люблю і обожнюю твою посмішку! Посміхайся завжди! Доброго дня тобі, кохана!

***

Хай сонце сьогодні радує і надихає тебе неймовірним сяйвом, прозоре повітря п’янить і одночасно бадьорить, від цього все-все виходить по-особливому чудово, а настрій стає все дивніше, забезпечуючи посмішку — красиву і щиру на твоєму обличчі!

Листівка "Гарного тобі дня"

***

Бажаю весь день посмішки людям дарувати і ні в якому разі не хандрити!

***

Бажаю, щоб сьогоднішній день подарував тобі одні лише позитивні емоції, щоб домашні порадували своїми успіхами, а керівництво грішми похвалило вже за твої особисті заслуги!

***

Дні бувають дивовижними і вражаючими неординарними подіями, просто звичайними і не несуть нічого несподіваного … Але сьогоднішній день нехай стане особливим! Бажаю, щоб все у тебе виходило краще бажаного, новини були б прекрасними, досягнення – помітними і яскравими! А наша любов нехай розгорається з новою силою і допомагає у всіх справах!

***

Поки ти спиш, перші промінчики сонця ніжно крадуться до тебе, щоб розбудити тебе і побажати тобі приємного дня. Але я їх випередила. Доброго ранку мій милий, щасливого дня.

Обіймаю і бажаю гарного дня

***

Бажаю гарного дня, любове моя. Нехай це «сьогодні» стане для тебе новою перемогою, новою історією успіху і успіху. Я хочу, щоб сьогоднішній день кожну хвилину малював на твоєму обличчі усмішку, щоб будь-який момент був натхненням і везінням для тебе.

***

Ранок – показник того, як ти проведеш весь наступний день. Так ось. З самого раннього ранку сьогодні я бажаю, щоб ти на все натикався. Та ні! Не на кота, сплячого на порозі і не на іграшки, розкидані дітьми по квартирі, і не на ліхтарні стовпи… Я бажаю тобі натикатися лише на удачу, гарний настрій, позитивно налаштованих людей і на добру похвалу твого начальника. Чудового тобі ранку і гарного дня!

Гарного та вдалого дня

***

Новий день це нова зустріч з тобою. А нова зустріч з тобою це щастя, яке не передати словами. Тому скоріше прокидайся і приходь до мене. Я чекаю тебе, з добрим ранком.

***

Тільки сонце показало свої перші промені, а поспішаю побажати тобі доброго ранку. Нехай новий день подарує нам нову і красиву зустріч. Люблю, скучаю, чекаю.

Доброго ранку і гарного дня

***

Бажаю гарного дня. Не просто хорошого і продуктивного, але і такого, що приносить щастя і задоволення від витрачених зусиль і досягнутих результатів. Сподіваюся, ти не будеш забувати думати про мене у цьому потоці подій і знайдеш час зателефонувати. Люблю тебе.

***

Нехай сьогодні тобі обов’язково пощастить у коханні і кар’єрі, а з нескінченної боротьби з собою і власними страхами переможцем вийде здоровий глузд. Доброго дня.

Доброго дня, позитивних емоцій

***

Немає слів, щоб показати, як мені хочеться, щоб кожен твій день був добрим і погожим. Бажаю сонця в небі і спокою на душі!

***

День схожий на дитячу гру-головоломку пазли. Адже полотно дня виткане з маленьких кольорових фрагментів. Іноді вони вдало підходять один до одного і утворюють цілісну красиву картинку. А ось іноді варто поламати голову, щоб скласти малюнок так, як треба. Бажаю тобі сьогодні вдало вирішувати всі проблеми, підбираючи рішення, так само уміло, як і частинки головоломки. Яскравого і позитивного тобі дня!

Побажання доброго ранку і гарного дня

Бажаю прекрасного ранку, чудового настрою і сяючої посмішки на весь день! Нехай цей ранок почнеться радісно і легко, весело і вдало, нехай початок дня буде успішним, а сам день принесе багато натхнення та самореалізації!

***

Відкривай швидше очі, з добрим ранком! Пора вставати і робити великі справи, домагатися бравих цілей і радіти життю. Нехай ранок буде насиченим і бадьорим, щасливим і надихаючим.

Доброго ранку і вдалого дня

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Доброго ранку! Прокинься, збадьорись і за роботу! Теплого сонечка тобі в віконце, запашної кави і дуже смачного сніданку на кухні.

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Доброго ранку і чудового дня! Бажаю бадьорого пробудження, безтурботної неквапливості, передчуття чудового дня. Нехай яскраве сонце подарує невичерпне джерело енергії, веселий настрій задає тон, а щастя обіймає покривалом любові.

Гарного дня, дарую обійми

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Зазвичай вітають з днем народження, з Ювілеєм, річницею, або ще якимось святом. А я вітаю тебе з початком нового дня! Нехай він буде успішним, щасливим і принесе тобі море позитивних емоцій!

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З добрим і бадьорим ранком. Швидше відкривай очі і вдихай повітря щастя, заряджайся позитивом та енергією і вперед — здійснювати благородні вчинки і добрі діяння. Бажаю успіхів на весь день, веселощів, гарного настрою та чудового самопочуття.

Мила листівка для гарного дня

***

З добрим ранком. Скоріше прокидайся і вирушай назустріч мрії. Бажаю почати ранок з посмішки і відмінного настрою, високих цілей і неймовірного натхнення. Нехай тіло буде повне сил і енергії, а душа гарно співає по нотах щастя.

***

Бажаю самого доброго і чудового ранку, який подарує тобі грайливий настрій, непереможне бажання звернути гори і добиватися своєї мети, невтомні сили, відмінне самопочуття і прекрасну погоду за вікном.

З чудовим днем тебе. Гарного і вдалого дня

***

Бажаю доброго ранку і чудового настрою. Нехай ранкові промені сонця постукають в твоє вікно, нехай ранкова свіжість подарує натхнення й наснагу, нехай ранкова посмішка допоможе вибрати успішний шлях на цілий день — шлях до успіху і щастя.

***

Моя нескінченно кохана, красива і дивовижна дівчинка, прокидайся. Новий день чекає тебе, моя мила, так що пора покидати своє тепле ліжечко і відправлятися підкорювати світ. Доброго ранку, маленька! Сьогодні, я впевнений, тебе буде чекати маса позитивних емоцій і вражень, які не тільки здивують тебе, але і порадують. Потягнися, посміхнися яскравому сонечку і вперед у ванну — змивати залишки сну. Коханнячко моє, нехай цей ранок буде самим незвичайним і дивним.

Доброго ранку і чудового дня

***

Здивуйся новому дню мій скарб, яскраве сонечко давно стукає в твої зашторені вікна. Я знаю, ти ще напевно спиш у своїй м’якій постелі, і переглядаєш свої кольорові сни, але, тобі вже пора з ними прощатися, адже попереду тебе чекає день, який, безсумнівно, принесе тобі багато значущих, позитивних емоцій. Так, вставай моя мила соня, вмивайся, збирайся, і вперед, підкорювати світ своєю сліпучою красою і харизмою. Доброго ранку тобі кохана, хай все у тебе буде чудово.

***

Зичу доброго і чудового ранку та гарного дня, бажаю яскравих променів сонця і щирих посмішок. Хай легко почнеться цей день, нехай крапельки ранкової роси дадуть свіжість твоїм ідеям, нехай ніжний спів пташок наповнить душу натхненням і радістю.

Гарно дня і чудового настрою

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Гарний день починається з гарних думок і добрих справ. Нехай у Вас буде саме так! Доброго ранку і вдалого дня!

***

Приємної подорожі в новий день! Бажаю тобі прокинутися в гарному настрої, щоб отримати сили вершити добрі справи! Гарного дня!

Побажання доброго ранку і гарного дня

***

Нехай нас чекає - бадьорий ранок, з якого настане гарний день, що подарує - теплий вечір і затишну ніч!

***

Здоров’я, щастя та добра,

Наснаги, успіхів, тепла.

І повсякденно, повсякчас

Хай буде все у вас гаразд!

***

Нехай ніколи не охолоне у вашому будинку вогнище, в горнятку - кава, а в серці - любов! Доброго ранку і Гарного дня!

***

Нехай день буде вдалим, а настрій - чудовим!

Побажання гарного дня у віршах

Побажання гарного дня і настрою в прозі – це не єдина можливість подарувати позитивний настрій. Душевні вірші завжди радують серце і приносять хороші відчуття:

Нехай живеться без сумнівів,

І печалей на душі!

Нехай все в житті відбувається,

Так, як хочеться тобі!

***

Нехай, як прожектор, світить сонце

В твоє промите віконце,

І нехай, як скатертина-самобранка,

Тобі дасть все твоя ділянка,

І дім твій стане повною чашею

До загальної радості - і нашої!

Гарного тобі дня! Не бійся, сяй!

***

Бажаю побільше красивих моментів,

Друзів найкращих і компліментів,

Щасливим, вдалим нехай буде день

Чудових новин і найкращих пісень!

***

Я тебе коханий, бачила уві сні!

Дуже не хотілося прокидатися мені!

Настав ранок, пора, миленький вставати,

Поспішаю денька хорошого швидше побажати!

Гарного дня та чудового настрою

***

Я бажаю позитиву,

Зустрічей, спілкування, креативу,

Загалом, зрозумів ти мене –

Хай буде гарним цей день!

***

Нехай буде цей день вдалим,

Виконувати важливі справи,

Зважаться складні завдання, -

Перемог, визнання і кохання!

***

З добрим ранком тебе,

Посміхнися скоріше,

Легкого бажаю дня,

Бути тобі бадьоріше!

Скрізь і всюди встигнути,

Найчастіше посміхатися,

А ще не втомлюватися,

Життям насолоджуватися!

***

Доброго ранку бажаю,

Позитивчик посилаю,

Настрій з ними на додачу,

Радість і поцілунок на удачу.

Гарного дня і позитивного настрою

***

Доброго ранку, добро посилаю,

І настрій тобі побажаю,

Посмішок тобі і гарного дня,

Нехай буде все прекрасно в тебе цього дня!

***

Нехай цього ранку сон твій обірветься

Передчуттям посмішки і чудес.

І спів птахів в твоє вікно увірветься,

Як музика безсмертна небес.

Побажання гарного дня чоловіку та коханому

Я хочу побажати тобі чудового дня.

Нехай вдалим він буде дуже успішним.

І з ранку навмання ти цілуй мене,

Будь зі мною самим ласкавим, кращим і ніжним.

Виходять нехай у тебе все справи,

Всі проблеми підуть відпочивати нехай в сторону.

Я з тобою як квіточка з ранку розцвіла.

Не забудь, милий, вдень свою енергійну дівчину.

***

Нехай сьогодні кружляє над твоєю, коханий, головою прекрасний птах удачі, нехай кожним помахом своїх крил він відганяє від тебе всі проблеми, хай береже він тебе від біди, і закликає своїм прекрасним співом успіх у всіх справах. Щоб день твій наповнився, радістю і його енергія залишалася з тобою до ночі, а на ранок тебе знову чекав птах удачі.

***

Нехай буде день вдалий, світлий і приємний,

Нехай задумки вдаються на всі сто,

Нехай у справах не буде зовсім білих плям,

І бурхливий грошовий йде до тебе потік!

***

Доброго дня, побажаю люблячи:

Нехай виповнюється все у тебе!

Потрібно – незримою я стану стіною,

Щоб всі невдачі обійшли стороною.

Везіння, коханий, гарних ідей,

В дорозі зустріти надійних людей,

Справи завершивши, бути задоволеним собою

І як можна скоріше – повертатися додому!

Гарного дня чоловіку, коханому

***

Коханий мій, нехай прийдешній день тебе гріє моєю любов’ю, немов сонячне світло! Хай обдарує тебе сяйвом моєї ніжності, як навколишнє повітря. Нехай тебе, ніжно цілує вітер, передаючи мої поцілунки крізь відстань! І тоді удача не посміє відвернутися від тебе!

***

Дорогий мій, нехай прийдешній день

Запахне Весною, наче бузок,

Засвітиться сонцем, відбиваючись в очах,

Наповнивши любов’ю, тобі посміхаючись!

Нехай принесе день сяйво успіху,

Наповнить весь час дзюрчанням сміху,

І нехай приведе тебе до вечора ніжно,

Щоб зануритися в сон пристрасті безмежно!

Коханий, гарного і вдалого дня

***

Мій улюблений і дорогий чоловік, моє щастя і моя нагорода, бажаю вдалого і світлого дня, прекрасного настрою і звершення дива, приємних сюрпризів і радісних моментів. Нехай день пройде плідно і принесе масу вражень.

***

Нехай цей день принесе тобі мільйон сюрпризів і приємних вражень. Нехай яскраво світить сонечко і співає душа. Гарного тобі дня, любове моя! Плідного, насиченого і легкого!

Побажання гарного дня коханому

***

Бажаю доброго ранку коханому моєму чоловічкові. Нехай воно почнеться бадьоро і весело, хай сонце за вікном подарує натхнення і посмішку, нехай смачний сніданок подарує масу сил енергії для проведення успішного і насиченого дня. Бажаю, щоб удача і везіння були сьогодні весь час з тобою. Цілую.

***

Моя радість, я тобі бажаю самого прекрасного і доброго дня. Нехай все у тебе вийде! Нехай успішно будуть досягнуті всі поставлені цілі, нехай цілий день у тебе буде високий ентузіазм і чудовий настрій, впевненість в собі і супутня у всьому удача. Люблю тебе.

Гарного дня, побажання коханому

***

Хочу побажати своїй коханій людині — доброго дня! Щоб тебе оточували тільки приємні люди. Щоб було багато радості, успішних справ, хороших подій і цікавих новин. Люблю тебе, мій золотий!

***

Мій дорогий, коханий — доброго тобі дня! Нехай позитив і жвава націленість на результат, зроблять цей день максимально легким і продуктивним. Відчувай мою любов і підтримку. Обіймаю тебе і цілую!

Побажання гарного дня дівчині, дружині, коханій

Завжди хочеться привітати свою кохану дівчину чи дружину з гарним днем. А тому ми підібрали для вас побажання в прозі та віршах, а також милі листівки:

Бажаю, щоб сьогоднішній день перетворився в солодку булочку, начинка у якої – блиск твоїх щасливих очей і щира радість.

***

Я з ласкою і теплом спішу до тебе,

Адже ти важливіше всіх в моїй долі!

Хочу тобі побажати,

Щоб цілий день могла ти помріяти!

І нехай проходить цей день чудово,

Нехай будеш, як звичайно, ти чарівна!

Побажання гарного дня дівчині

***

Найкрасивіша дівчина моя,

Від усієї душі бажаю тобі гарного дня,

Нехай все у тебе виходить,

Нехай гострі кути згладяться.

***

Мила моя Киця! Сумую за тобою…

Мрію обійняти тебе, ніжно поцілувати

в ці неповторні вуста і тихенько

прошепотіти тобі на вушко – кохаю тебе.

Листівка коханій "Доброго ранку і гарного дня"

***

Між нами зараз кілометри, але голос Твій ніжний я ловлю, і мені хочеться крикнути на весь світ: я люблю Тебе, дуже сильно люблю. Гарного дня, моя кохана.

***

Настає ласкавий ранок і ти, як пелюстки троянди, відкриваєш свої прекрасні очі. Доброго ранку, мій ангел. Нехай початок дня буде в тебе щасливим і безтурботним, нехай гарний настрій будуть стимулом для робочого дня. Хай буде в тебе все так, як ти захочеш, кохана, і очікування та заповітні мрії стануть дійсністю. Я шалено щасливий, коли чую твій ніжний, ласкавий голосок. Нехай моя любов завжди буде оберегом для тебе. Будь щаслива, моя хороша.

Гарного дня, будь щаслива

***

Як прекрасно народження нового дня! Перші сонячні промінчики вмиваються сріблястою росою. Таку красу просто необхідно побачити. Я запрошую тебе на це видовище. Скоріше прокидайся, моє сонечко. Я бажаю тобі найкращого, самого прекрасного ранку. Нехай хороша погода принесе тобі гарний настрій, нехай птах щастя неодмінно прилетить до тебе сьогодні. Будь завжди такою ніжною, трепетною і ласкавою. Я люблю тебе більше життя. Цілую тебе палко й міцно. Ти найкраща на світі.

***

Бажаю чудового дня, моя любов! Все, що ти заплануєш, нехай виповниться приємно, легко і наповнить тебе відчуттям щастя. Нехай цей день фарбується чудовими яскравими фарбами і принесе тобі удачу. Він здивує, зворушить, порадує, подарує успіх і чарівне везіння. А моє серце буде поруч з тобою, зігріваючи кожну секунду.

Листівка для гарного дня

***

Мені не потрібен будильник, щоб прокинутися. У мене є твоя любов, яка з легкістю піднімає мене вранці, тому що кожний новий день чекаю з нетерпінням, щоб провести його з тобою. Вдалого тобі дня, моя кохана.

***

Хай гарно світить, неймовірно променисте і приголомшливо тепле, а тому що зігріває все навколо сонце, раптом жартівливо усміхнеться тобі і пустотливо підморгне, пухнасті хмари у високому небі складуться в слово «удача», а легкий вітерець ніжно приголубить тебе і злегка розтріпає твою зачіску, і від цього твій настрій стане шикарним, а день — чудовим!

Гарного дня, кохана

***

Мені хочеться побажати тобі вдалого і приємного дня, який принесе у ваше життя радість, успіх і безліч приємних емоцій, які будуть веселити твою душу ще довго після цього. Нехай день почнеться весело, в компанії приємних людей, і з прекрасною теплою атмосферою. Хай сонце пошле тобі заряд енергії на весь день, і день виявиться заповнений приємними сюрпризами. Вдалого дня тобі!

***

Богинями не народжуються, ними стають. Ось і тобі я бажаю встати раніше і божественно змінитися. Зроби зарядку для бадьорості, нанеси макіяж для краси, підбери в гардеробі неповторний образ для неперевершеності і відчуй себе богинею. Тепер твій день просто зобов’язаний бути щасливим і безтурботним. Бажаю, щоб ніякі життєві труднощі і мінливості долі не затьмарили твій день!

Гарного дня. Кохаю тебе

***

Бажаю доброго дня, любов моя. Нехай це «сьогодні» стане для тебе новою перемогою, історією успіху і успіху. Я хочу, щоб сьогоднішній день кожну хвилину малював на твоєму обличчі усмішку, щоб кожен міг був натхненням і везінням для тебе.

***

Почни свій день з ніжної усмішки, яка повернеться радістю, з ласкавого слова, бо воно повернеться до тебе успішними справами, нагородить приємним спілкуванням, подарує відмінний настрій. Нехай цей день буде добрим, веселим і вдалим у нескінченній низці твоїх щасливих днів.

***

Кохана, нехай сьогодні радісні вести білими голубками сядуть тобі на плечі, намисто з сонячних зайчиків підкреслить твою могутність, а калейдоскоп світу м’яким і пухнастим килимом стелеться біля твоїх ніг. І нехай легкий подих вітерця моїм поцілунком торкнеться твоєї щоки, доносячи кришталевий дзвін моєї любові.

СМС-побажання гарного дня

Короткі побажання гарного дня, які можна надіслати другові чи близькій людині в смс-повідомленні – це можливість підняти настрій і подарувати радість:

Щоб сьогоднішній день приніс тобі тільки перемоги!

***

Бажаю дня гарного, прекрасного, вдалим щоб кожен був момент! Ти моя красуня, приймай комплімент!

Побажання вдалого дня

***

Цілую! Бажаю тобі самого класного, в усьому сьогодні успіху прекрасного!

***

Доброго тобі дня, нехай ранкове сонечко заряджає позитивною енергією на весь день!

Цитата про гарний день

***

Найщиріші побажання безтурботного дня лови, мій бажаний, від мене!

***

Великий привіт від мене, бажаю гарного дня!

Прикольні побажання гарного дня

Як оригінально побажати гарного дня? Для цього вам підійдуть веселі побажання на кожен день:

Бажаю, щоб день був яскравим і веселим, обрамленим сонячною посмішкою, здатним творити нереальні справи і досягати шаленого успіху у всьому! Ну і ще краще, щоб цей чудовий день починався не з ранку, а пізніше – десь з 12!

***

Нехай цей звичайний день твого життя стане для тебе несподівано-прекрасним! Нехай у начальника буде гарний настрій, а бухгалтер повідомить про підвищення зарплати, нехай всі люди, яких ти зустрінеш, будуть привітні, а всі плани знаходять підтримку у долі.

Прикольні побажання гарного дня

***

Якщо ти прокинулася і мені від цього стало світло і тепло, значить ти моє Сонечко!

***

Якщо ти будеш представляти, що тобі належить відмінний день, то повір, що навіть якщо світ перевернеться, то ти цього не помітиш.

Веселі побажання гарного дня

***

Що потрібно для гарного дня? Велика кружка кави зранку, муркотіння теплого кота і хоча б трішки сонечка!

***

Від серця тобі шлю я побажання — гарного дня і кохання!

Жартівливі побажання гарного дня

***

Чашечка гарного настрою від мене тобі! Нехай весь день буде сповнений гарних подій та веселих жартів!

***

Доброго тобі дня! Хоч до вихідних ще дуже далеко, але не варто сумувати!

Короткі побажання гарного дня

***

Будь-який день буде вдалим, якщо починати його з посмішки!

***

Гарного та вдалого дня! Живіть так, щоб в очах була радість, в серці — любов, а на душі — спокій!

Християнські побажання гарного дня

Побажання гарного дня і картинки в християнській тематиці – це саме те, що потрібно, якщо ви хочете, щоб благословити близьку людину:

Хай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання!

***

Доброго, світлого та щасливого божого дня!

Християнські побажання гарного дня

***

Бажаємо вам Благословенного Божого дня! Нехай над вашим домом завжди буде Божа ласка!

***

Благословенного дня! Нехай світ Божий заповнює кожен куточок вашої душі та серця!

***

Доброго тобі дня! Нехай Божа любов наповнює ваш дім теплом та благодаттю!

***

Господи! Сьогодні я дякую за все, що є в моєму житті! Благословенного дня!

Благословенного дня і Божої ласки

***

Бог подарував нам новий день! Нехай він буде сповнений ласкою і любов’ю.

***

Доброго тобі дня! Нехай Слово Боже і Молитва завжди будуть на першому місці!

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