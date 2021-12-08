"Побічна реакція": у новому спецпроєкті ТСН покаже "виворіт" антивакцинального руху в Україні

Журналістське розслідування присвятили річниці першої в світі вакцинації від ковіду поза межами випробувань.

8 грудня в ефірі ТСН глядачі 1+1 побачать спецпроєкт про "антивакцинальний рух" в Україні. Журналістка ТСН Тетяна Штан провела власне розслідування та розповість, хто і навіщо підживлює серед українців недовіру до якості вакцини від ковіду, які міфи вони поширюють, та як людям вберегти себе і не стати заручниками цієї ситуації.

Рівно рік тому, увесь світ, затамувавши подих, спостерігав, як 90-річна британка першою в світі вакцинувалась від коронавірусу. Тоді, в умовах всесвітнього локдауну, для неї це означало кінець ізоляції. Жінка була рада обійняти своїх рідних без ризику захворіти. У спеціальному репортажі ТСН дослідили, як за рік в Україні змінювалися суспільні настрої щодо вакцинації. Як довгоочікувана вакцина, що мала стати порятунком для людства, перетворилася на яблуко розбрату.

Так, під час розслідування Тетяні Штан вдалося прослідкувати чітку схему, як використовують людей, які не довіряються вакцинам, бо покладаються на чутки та історії з інтернету. Журналістка разом із фахівцями викрила технології, що допомагають блогерам, псевдо-науковцям та людям, які не мають нічого спільного з доказовою медициною, залякувати довірливих громадян. І розповість в сюжеті, як не потрапити на цей маніпулятивний гачок.

"Побічна реакція": ТСН з`ясує, кому вигідна брехня про вакцину

"Склалася ситуація, коли виросла ціла армія людей, які не довіряють вакцині, окремо з’явилися люди готові очолити цю армію з різною метою. Деякі з них заробляють таким чином свої політичні бонуси. Ми бачимо одіозних персон, які вигулькували на цих мітингах, і свого часу так само збирали мітинги проти тарифів, проти того, щоб зростав долар, тощо... Інші відомі противники вакцинації просто заробляють на цьому багатотисячні перегляди в соцмережах, розуміючи, що тема хайпова. Ми покажемо нашим глядачам, хто насправді ці люди", - розповіла заступниця директора департаменту з нових форматів Ольга Кашпор.

Нині у соцмережах можна знайти тисячі дописів та коментарів, у яких розповідають про випадки, коли ніби-то після вакцинації люди помирали. Команда ТСН дослідила найяскравіші з них, тож у сюжеті глядачі дізнаються, чи справжні ці історії, та хто ці люди, які поширюють їх.

"Через цей спецпроєкт ми хочемо донести до глядачів, що на емоціях люди легко втрачають критичне мислення, не володіють інструментами перевірки інформації, і, в принципі, можуть піддаватися маніпуляціям. І це - найприкріше, тому що ціна цих маніпуляцій — людські життя. Наша місія - показати усі аспекти антивакцинального руху, допомогти людям "тверезо" оцінювати ситуацію та ухвалювати рішення усвідомлено", - додала Ольга Кашпор.

Не пропустіть спеціальний проєкт "Побічна реакція" вже 8 грудня о 19:30 в ТСН на 1+1.