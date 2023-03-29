Побігав, покидав гранати і помер: в окупованому Криму загинув школяр

Під час підготовки до російського військово-спортивного конкурсу “Победа” 15-річний хлопець помер від надлишкового фізичного навантаження.

У тимчасово окупованому Криму дев’ятикласник школи №10 міста Сімферополя помер після уроку фізкультури, коли він готувався до російського військово-спортивного конкурсу.

Про це повідомляє Telegram-канал “Крымский ветер”.

У школяра була вроджена аномалія серця, але хвороба ніяк не проявляла себе, тому він відвідував уроки фізкультури. До участі у російському конкурсі “Победа” хлопець, начебто, зголосився сам і готувався до нього під час перерви в заняттях.

Також читайте Московські пенсіонери носили “поранених” і розбирали автомати заради сухпайка

Перед смертю він пробіг коло стадіоном, покидав гранати. Після цього школяру стало погано, він знепритомнів, а потім помер у лікарні.

У російському Слідчому комітеті констатували, що 15-річний учень помер після “надлишкового фізичного навантаження, яке юнакові було заборонено”.

Нагадаємо, раніше у російському місті Магнітогорську відкрили спартакіаду для школярів з військово-прикладних видів спорту запливом в камуфляжі та з автоматами.

Читайте також: