Побила телефоном і намагалася зіштовхнути зі сходів: у Черкасах судили вчительку, яка відлупцювала у школі свою сваху

Побила телефоном і намагалася зіштовхнути зі сходів: у Черкасах судили вчительку, яка відлупцювала у школі свою сваху

Жінки почубилися через онуків.

У Черкасах вчителька гімназії побила свою колишню сваху. Через це її звільнили з роботи, а суд виніс вирок стосовно завдання легких тілесних ушкоджень опонентці.

Про це повідомляється в реєстрі судових рішень.

Інцидент стався у Черкасах у гімназії №9 у вересні 2020 року. Вчителька відлупцювала колишню сваху у приміщенні навчального закладу.

Як розповіла суду постраждала, вона є свахою обвинуваченої. Того дня вона прийшла побачити онуків, які перебували у класі у бабусі - між жінками стався конфлікт, який переріс у бійку. Все зафіксували камери відеоспостереження гімназії.

Причиною став давній конфлікт між колишніми родичами. Їхні діти розлучилися і не могли поділити онуків.

Обвинувачена стверджує, що побиття не було, вони між собою штовхалися, а якби вона надто сильно відгамселила свою сваху, то та б 2 години не ходила і не чекала на поліцію на подвір'ї школи. Вона також додала, що на момент конфлікту у школі був карантин.

Постраждала ж стверджує, що її сваха навмисно почала штовхати її в спину та плечі, намагаючись зіштовхнути її зі сходів. Коли вона схопилась обома руками за перила, намагаючись уникнути неминучого падіння, обвинувачена начала бити її по голові телефоном, після чого почаладряпати її нігтями.

Судова експертиза визначила завдані вчителькою тілесні ушкодження свасі як легкі.

Постраждала просила стягнути з обвинуваченою витрати на лікування ( 679,22 грн.за УЗД шиї, плеча, електро процедури, про що свідчать чеки) а також 15 тисяч гривень моральної шкоди.

Дослідивши всі обставини кримінального провадженнявизнав вчительку винною у побитті свахи та призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі п`ятдесят неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень.

Також обвинувачена має сплатити побитій свасі 2 679,22 грн. матеріальної шкоди, 5 тисяч грн. моральної шкоди та 18 тисяч грн. процесуальних витрат.

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