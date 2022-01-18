Побили до смерті і тіло залили бетоном: подробиці вбивства 11-річного хлопчика у Запорізькій області

Побили до смерті і тіло залили бетоном: подробиці вбивства 11-річного хлопчика у Запорізькій області

Хлопика викрали і продовж 2 тижнів утримували його у підвалі.

У Запорізькій області правоохоронці затримали двох рецидивістів, яких підозрюють у вбивстві 11-річного хлопчика, якого розшукували 5 місяців. Чоловікам повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.

У Запорізькій області правоохоронці розкрили викрадення та вбивство 11-річного Максима Самофалова, що сталося на території Мелітопольського району майже 5 місяців тому.

"За даними слідства, у серпні 2021 року двоє чоловіків 25 та 45 років викрали 11-річного хлопчика. Силоміць посадивши дитину до авто, відвезли до домоволодіння, розташованого у с. Радивонівка Мелітопольського району. Хлопчика били та утримували у підвалі упродовж 2 тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Його тіло сховали у тому ж підвалі, заливши бетоном", - розповіли у прокуратурі.

Підозрюваним у вбивстві дитини повідомлено про підозру за фактом викрадення, незаконного утримування та умисного вбивства дитини (п.п. 2, 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 КК України). Наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, вирішується питання щодо обрання другому.

Нагадаємо, що у Запорізькій області знайшли тіло 11-річного Максима Самофалова, який зник 5 місяців тому. Його виявили поблизу селища Якимівка. Хлопчик виховувався в інтернаті, а з рідних мав бабусю. Про його зникнення стало відомо 29 серпня 2021 року.

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