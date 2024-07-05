Побили і в кайданках відвезли до ТЦК: омбудсман відреагував на свавілля поліції у Чернівцях (відео)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на звернення буковинця, якого патрульні поліцейські у Чернівцях силою затримали й повезли до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Патрульні "запросили" чоловіка поїхати до ТЦК, щоб перевірити військово-облікові дані. Коли ж він відмовився — повалили на землю й одягли кайданки.

Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram.

Чоловік звернувся до омбудсмана щодо ймовірних неправомірних дій патрульних поліцейських. Та додав до допису відео з чоловіком та чотирма патрульними – поліцейські хотіли перевірити військово-облікові дані.

Також читайте Як діятиме процедура зі штрафами за неоновлення даних у ТЦК від 17 липня: адвокатка пояснила алгоритм

"Кричущий випадок порушення поліцейськими міста Чернівці прав і свобод людини очікує належної правової оцінки.

До мене звернувся громадянин щодо неправомірних дій працівників патрульної поліції міста Чернівці. Зі слів заявника, поліцейські незаконно його затримали, побили та доставили до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік поскаржився й на те, що працівники поліції не забезпечили його право на правничу допомогу.

Відео, на якому зафіксовано перебіг подій, підтверджує, що поліцейські із застосуванням фізичної сили кинули чоловіка на землю, одягнули йому спеціальні засоби (кайданки) та посадили до службового автомобіля. При цьому чоловік будь-якого опору працівникам поліції не чинив, а намагався з’ясувати підстави його затримання", – написав Дмитро Лубінець.

Омбудсман звернувся до поліції та Держбюро розслідувань.

"Подібні факти порушень поліцейськими прав і свобод людини та громадянина потребують належного реагування, тому я звернувся до керівників Національної поліції України та Державного бюро розслідувань", – резюмував Лубінець.

Що кажутьу поліції

У пресслужбі патрульної поліції області прокоментували ситуацію через два дні після інциденту.

Тоді, патрульні отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Вокзальній у Чернівцях. Інспектори встановили обставини події та склали адмінпротоколи.

"Щодо конфліктної ситуації за участю патрульних керівництвом управління патрульної поліції в Чернівецькій області ініційовано службове розслідування. 15 червня, близько 10-ї години, патрульні отримали повідомлення про хуліганство, у Чернівцях на вулиці Вокзальній. На місці інспектори встановили обставини події та склали відповідні адміністративні матеріали. Згодом, відповідно до ст. 32 ЗУ "Про Національну поліцію", для перевірки даних, патрульні вимагали предʼявити військово-облікові документи всіх учасників події. Один із чоловіків не мав їх з собою, але через деякий час документи приніс його родич. Для уточнення даних громадянина запросили до ТЦК. Проте громадянин відмовився та сказав, щоб його затримували, в іншому випадку він відмовляється їхати. Інспектори затримали громадянина", – повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, у Ворохті мешканці влаштували конфлікт з прикордонниками і представниками ТЦК через встановлений блокпост. Місцеві жителі, які живуть коштом туризму, обурюються, що через дії ТЦК відпочивальники перестали їздити до Ворохти.

У військовослужбовця Верховинського РТЦК та СП, якого 4 липня 2024 року побили місцеві, медики діагностували хімічний опік та забої обличчя.

У Ворохті поліція відкрила одразу два кримінальні провадження щодо нападу на ТЦК

Читайте також: