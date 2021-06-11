Побили і вимагали 90 тисяч гривень: у Дніпропетровській області копи затримали підозрюваних у викраденні людини

На учасників банди відкрили дві кримінальні статті: про незаконне позбавлення волі і вимагання.

У Павлограді Дніпропетровської області правоохоронці затримали підозрюваних у викраденні людини та здирництві. Двоє чоловіків побили хлопця, після чого вимагали у нього 90 тисяч гривень.



Про це сьогодні, 11 червня, повідомили в Національній поліції області.

Як стало відомо, подія трапилося 10 червня близько п'ятої ранку на перехресті вулиць Гірницької та Центральної. Злочинці побили 24-річного хлопця, після чого заштовхали його в автомобіль і поїхали. У потерпілого вони вимагали 90 тисяч гривень. Коли він погодився знайти і віддати їм гроші, його виштовхали з машини і залишили на трасі.



Згодом з'ясувалося, що викрадачі — 33- і 38-річні жителі іншої області. Їх затримали під час поліцейської спецоперації.



"За даним фактом слідчим Павлоградського районного відділу поліції за погодженням з окружною прокуратурою відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини") і ч. 1 ст. 189 ("Вимагання") КК України", — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.



Нагадаємо, що в Чортківському районі Тернопільської області викрали і жорстоко катували місцевого жителя. Зловмисники близько години били, возили в багажнику і намагалися втопити свого знайомого.

Новини України: у Києві звільнили із заручників 20-річного юнака, якого викрали три дні тому

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання