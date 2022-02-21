Поставили на коліна та принижували: у Бердянську дівчата жорстоко побили 13-річну дівчинку і зняли це на відео

Поставили на коліна та принижували: у Бердянську дівчата жорстоко побили 13-річну дівчинку і зняли це на відео

Донька про те, що сталося, матер розповіла не одразу.

У Бердянську Запорізької області біля студентського гуртожитка одного із навчальних закладів група студентів побила 13-річну дівчину. Потерпілу доправили до лікарні.

Мама постраждалої розповіла pro.berdiansk.biz, що сталося того дня.

Інцидент стався у Бердянську минулого тижня. В результаті бійки постраждала13-річна дівчина.

Як розповідає мама постраждалої, її доньку обманом виманили на вулицю, щоб побити та зняти відео бійки та приниження. Донька про те, що сталося, матер розповіла не одразу.

"Одразу скажу, що дівчат, які били мою дочку, було кілька, одній з них 16, інший - 20. Вони не просто били її, а намагалися принизити, змушуючи ставати на коліна і просити пробачення під вигаданим приводом. Також знайшлася така мерзота, яка стояла осторонь і все знімала на мобільний телефон. До цього всього, додалася й байдужість перехожих: у момент бійки було ясно люди бачили, як мою доньку тягають за волосся, але не намагалися зупинити цей знущання", - розповіла жінка..

За словами жінки, кривдниці її доньки, вже раніше мали проблеми із законом. Також вона хоче, щоб усіх учасниць бійки аж до тієї, що вела зйомку, притягнули до відповідальності.

Нагадаємо, що у Черкасах група підлітків на вулиці матюкала перехожих і погрожувала їм мачете. Хлопців розшукали і доправили до відділення поліції.

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