У Дніпрі таксисти зняли на відео, як знущаються з пасажира, який не заплатив за проїзд

У поліцію за фактом події повідомлень не надходило.

У Дніпрі компанія таксистів побила і змусила облитися зеленкою чоловіка, яких хотів проїхати "зайцем". Інцидент незадоволені водії знімали на відео, після чого завантажили в соцмережі.

Про це пишуть в місцевому телеграм-каналі.

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На ролику видно, як чоловік відкриває пляшку з зеленкою і виливає її собі на голову. Тим часом кілька чоловіків, які перебувають за кадром, говорять, щоб він розтер розчин ще й по обличчю.

"Хотів безкоштовно покататися в таксі. Отримавши пару трійку фізичних зауважень від таксистів, сам, по добрій волі, додав собі покарання: облився зеленкою і пішов додому", — зазначили автори відео.

У коментарях до публікації не всі користувачі підтримали дії таксистів. Містяни пишуть, що на місце події потрібно було викликати поліцію і написати на пасажира заяву.

"А якщо людина напише заяву в поліцію? Там таксистам світить не одна стаття", — уточнив один із коментаторів.

Однак ТСН.ua в пресслужбі патрульної поліції області повідомили, що провохоронцям за фактом події заяви не надходили.

Нагадаємо, що у Дніпрі хлопець на вулиці до смерті забив перехожого. Між 19-річним громадянином і 38-річним чоловіком виник конфлікт біля під'їзду.

Новини Дніпра: таксисти побили і змусили облитися зеленкою пасажира, який не заплатив за проїзд

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