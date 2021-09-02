У Дніпрі таксисти зняли на відео, як знущаються з пасажира, який не заплатив за проїзд

У поліцію за фактом події повідомлень не надходило.
У Дніпрі компанія таксистів побила і змусила облитися зеленкою чоловіка, яких хотів проїхати "зайцем". Інцидент незадоволені водії знімали на відео, після чого завантажили в соцмережі.
Про це пишуть в місцевому телеграм-каналі.
На ролику видно, як чоловік відкриває пляшку з зеленкою і виливає її собі на голову. Тим часом кілька чоловіків, які перебувають за кадром, говорять, щоб він розтер розчин ще й по обличчю.
"Хотів безкоштовно покататися в таксі. Отримавши пару трійку фізичних зауважень від таксистів, сам, по добрій волі, додав собі покарання: облився зеленкою і пішов додому", — зазначили автори відео.
У коментарях до публікації не всі користувачі підтримали дії таксистів. Містяни пишуть, що на місце події потрібно було викликати поліцію і написати на пасажира заяву.
"А якщо людина напише заяву в поліцію? Там таксистам світить не одна стаття", — уточнив один із коментаторів.
Однак ТСН.ua в пресслужбі патрульної поліції області повідомили, що провохоронцям за фактом події заяви не надходили.
Нагадаємо, що у Дніпрі хлопець на вулиці до смерті забив перехожого. Між 19-річним громадянином і 38-річним чоловіком виник конфлікт біля під'їзду.