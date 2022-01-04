Побили персонал лікарні і розгромили реанімацію: у Запоріжжі батьки загиблого 2-річного Давида розповіли свою версію подій (відео)

Батьки у смерті дитина звинувачують лікарів.

У реанімації Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні, де помер дворічний Давид, спалахнув скандал. Батьки хлопчика розповіли, як сталося трагедія, вони у смерті дитини звинувачують медиків, які нібито невчасно надали допомогу. Своєю чергою у лікарні скаржаться на погрози, передає телеканал Z.

За словами матері, Давид потрапив до лікарні ще 24 грудня з діагнозом "обструктивний бронхіт". Малюка лікували, він був активним та йшов на поправку. Утім, 30 грудня стан хлопчика різко погіршився, кажуть рідні, начебто через крапельниці.

"Коли препарат відкапали, о 13-14 годині, дитина прокинулася з дикими болями, уже о 17.00 йому було погано", - розповідає вбита горем мати.

За словами мами і тітки хлопчика, яка того дня також перебувала у лікарні, на лікаря вони чекали близько півгодини. Тоді Давида доправили до реанімації і за кілька годин його не стало. Рідні малюка винними у трагедії вважають медиків.

"Ненадання першої допомоги, халатне ставлення. Коли ми просили про допомогу, всі мами чули, як я вибігала. Водночас нікого з лікарів не було поруч. Я вибігала неодноразово, всі мами з боксів чули, що я кричала, щоб швидко покликали лікаря", - розповідає тітка загиблого Давида.

Причину смерті дитини в лікарні наразі не коментують. Ще триває експертиза.

Кажуть, того дня в реанімації був справжній безлад.

"Люди, які супроводжували батьків, увірвалися до реанімації. Побили двох медбратів, залякали персонал. Робота реанімації була зупинена. У цьому відділенні перебувала не лише дитина, яка загинула, а ще четверо дітей. Весь медичний персонал позачинявся і боявся тих людей, які бігали по лікарні і шукали лікарку для того, щоб над нею розправитися. На другий день була побита ліфтерша",– розповідає свою версію подій керівник Запорізької обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко.

Через це лікарі подали зустрічну заяву проти батьків до поліції. Крім того, правоохоронцями розпочато ще одне кримінальне провадження за статтею "Неналежного виконання медичними працівниками своїх обов’язків".

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