Побили, пограбували та скинули з дамби: на Дніпропетровщині двоє чоловіків жорстоко обійшлися з перехожим

Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці.
У Павлограді правоохоронці затримали двох чоловіків, підозрюваних у жорстокому побитті місцевого мешканця. Вони забрали у потерпілого цінні речі та скинули його з греблі.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Подія сталася ще вночі 1 січня поряд із пішохідним мостом у парку 1 Травня. Там двоє чоловіків напали на перехожого, завдали йому близько 10 ударів по голові та тілу, після чого забрали у нього мобільний телефон, цінні речі та верхній одяг. Після чого потерпілого, який був непритомний, скинули з греблі.
Постраждалий громадянин дивом вижив. Його госпіталізували до лікарні.
Через місяць правоохоронці затримали підозрюваних у скоєнні злочину. Ними виявилися 19- та 32-річні павлоградці. Затримали їх за місцем проживання.
“3 лютого слідчі за узгодженням з окружною прокуратурою повідомили двом фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (“Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб”) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна. Їм обрали запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
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