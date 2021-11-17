Побили працівників та налякали дітей: у Рівному в дитсадок увірвались антивакцинатори, які захищали виховательку

Побили працівників та налякали дітей: у Рівному в дитсадок увірвались антивакцинатори, які захищали виховательку

Антивакцинатори хотіли потрапити на територію дитсадка, де у той момент перебували діти.

У Рівному в дитсадок №17 разом із відстороненою через відсутність щеплення вихователькою увірвались троє чоловіків, які її представились її однодумцями. Працівники дитсадку звинувачують свою колегу в побитті, а завідувачка закладу повідомила, що через інцидент перелякались діти. Сама ж винуватиця сутички також заявила про напад.

Про це повідомляє рівненське видання "7 днів".

Завідувачка дитячого садка Ірина Кухарчук розповіла, що вони попередили 51-річну виховательку про ймовірність відсторонення від роботи через відсутність вакцинації. Тоді вона пішла у відпустку. Через тиждень жінка прийшла у супроводі трьох чоловіків, які агресивно поводились.

"У садок разом із нашою колегою увірвалося ще троє невідомих чоловіків, які не побажали представитися. Сказали, що прийшли "захистити добру жіночку". Вони поводилися грубо, подекуди агресивно, погрожували. Розказували мені, що я порушую закон і права", - розповідає Ірина Кухарчук.

Чоловіки були без масок і вони хотіли пройтись навчальним закладом, через це на місце події викликали поліцію. Правоохоронці на них склали протокол, проте ті заявили, що не покинуть навчальний заклад, аргументуючи це тим, що це "громадське місце". Переговори тривали 4 години. Тоді на місце прибули ще троє антивакцинаторів. Тільки після приїзду ще одного екіпажу поліції та адвоката сторонні покинули дитсадок.

Як додає "Радіо Трек" з посиланням на поліцію, за два дні до цього дитсадка уже 5 разів викликали поліцію. Адміністрація закладу повідомляла про пошкодження майна, агресивну поведінку невідомих осіб. Також одна із виховательок заявила, що невакцинована колега вдарила її в обличчя.

Речниця рівненського обласного управління Нацполіції Марія Юстицька повідомила, що від дій антивакцинаторів постраждали й інші працівники. Вихователька, через яку стався конфлікт, також заявила про побиття.

"У дитсадку були сутички. До поліції звернулись завгосп та діловод дитсадка з заявами про побиття. Люди вказали, що тілесні ушкодження їм нанесла вихователька закладу, яку відсторонили від роботи через вакцинацію. Втім, і сама вихователька звернулась до поліції з такою ж заявою. Вона знімала побої у медзакладі. Тобто 3 кримінальні провадження нині ведуть слідчі обласного управління Нацполіції", - повідомила Марія Юстицька.

Також у коментарі журналістам завідувачка дитсадка №17 додала, що через інцидент перелякались діти, які на той момент перебували у закладі. За словами Ірини Кухарчук, один із антивакцинаторів представився журналістом "Ідеї нації".

Нагадаємо, на Прикарпатті антивакцинатори, очолювані скандальним львівським блогером Остапом Стахівим увірвались до ліцею та зірвали навчання. Їх обурило те, що через відсутність COVID-сертифікату відсторонили від роботи їхню однодумицю, вчительку початкових класів Галину Б.

Також СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка під антивакцинаторськими гаслами готувалася до захоплення влади в Україні. За попередніми даними, їхні дії координували з Росії.

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