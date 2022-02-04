Побили та наїхали автомобілем: у Харкові затримали чоловіків, які напали на водія автобуса

Побили та наїхали автомобілем: у Харкові затримали чоловіків, які напали на водія автобуса

Під час перевірки транспортного засобу на ньому помітили сліди крові.

У Харкові правоохоронці затримали водія легковика та його товариша, який підозрюється у побитті та наїзді на людину.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

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Як стало відомо, подія сталася на проспекті Маяковського. Там у двох чоловіків стався конфлікт із водієм пасажирського автобуса. Вони побили шофера, після чого скоїли на нього наїзд, і втекли з місця пригоди на автомобілі Renault.

Підозрюваних правоохоронці згодом виявили на проспекті Льва Ландау. Під час перевірки транспортного засобу на ньому помітили сліди крові, які можуть належати збитому водію автобуса.

“За кермом був чоловік, який був схожий за описом на одного з нападників. Під час поверхневої перевірки на авто та одязі водія правоохоронці помітили плями бурого кольору, схожі на кров. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Згодом правоохоронці встановили та розшукали ще одного учасника події. Надалі обставини встановлюватимуть слідчі”, — розповіли в патрульній поліції регіону.

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