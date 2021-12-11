Побили та задушили: у Чехії знайшли мертвим 21-річного заробітчанина з України, який зник ще в липні

Побили та задушили: у Чехії знайшли мертвим 21-річного заробітчанина з України, який зник ще в липні

Тіло українця знайшли біля лісосмуги.

У Чехії знайшли мертвим 21-річного жителя Закарпатської області, який ще у липні 2021 року поїхав на заробітки та загадково зник.

Про це повідомляє Книга пам'яті померлих за кордоном українців.

Відомо, що 21-річний Валентин поїхав до Чехії на заробітки, проте пропрацював хлопець там лише кілька днів і загадково зник. Він вийшов з помешкання лише у шортах, прихопивши з собою рюкзак, в якому були документи та гроші.

Хлопця розшукували, проте його знайшли мертвим лише у жовтні. Тіло українця виявили поблизу лісосмуги. За попередніми даними, Валентина побили та душили.

Наразі родичі збирають кошти, щоб доправити тіло українця додому.

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