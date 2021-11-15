Побили та залізли під білизну: у Полтаві троє 10-річних школярів знущалися з першокласниці

Побили та залізли під білизну: у Полтаві троє 10-річних школярів знущалися з першокласниці

За це мати одного з них сплатить штраф.

У Полтаві троє 10-річних хлопців напали на першокласницю, побили її та залізли до неї під спідню білизну. За це мати одного зі школярів сплатила штраф.

Про це йдеться у судовому рішенні.

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Як з'ясувалося, інцидент стався 18 жовтня у коридорі школи №38, що на вулиці Пушкіна. Там троє 10-річних хлопчиків побили першокласницю, після чого залізли їй під спідню білизну.

Згодом за фактом неналежного виховання школярів щодо їхніх батьків правоохоронці склали адміністративні протоколи.

Пізніше Київський районний суд Полтави ухвалив рішення про призначення мамі одного з хуліганів штрафу у розмірі 850 гривень. Інших учасників інциденту суд залишив без покарання. Водночас жінка, чий син насміхався над дівчинкою, заперечувала свою провину, проте вона все ж була доведена під час судових розглядів.

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