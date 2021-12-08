Побили трьох дівчат і вимагали гроші: у Запоріжжі суд обрав запобіжний захід "організаторці" побиття дівчат біля школи

Найагресивнішій учасниці побиття суд обрав запобіжний захід.

У Запоріжжі суд обрав запобіжний захід дівчині, яка брала участь у побитті школярок на території стадіону одного із закладів середньої освіти міста.

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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.



Суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 діб 16-річну "організаторку" побиття дівчат біля школи. Щоправда, поки не відомо, яка доля інших фігуранток цієї справи, оскільки у побитті трьох дівчат брали четверо школярок віком від 15 до 16 років.

"Шевченківський районний суд Запоріжжя задовольнив клопотання слідчого поліції і обрав найбільш "активній" учасниці подій запобіжний захід на час проведення досудового розслідування у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права внесення застави. Порушниці може загрожувати до семи років позбавлення волі", - зазначили у пресслужбі Нацполіції.

Попередньо подію у поліції кваліфікували за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження), оскільки у дівчат залишилися синці, а за інформацією з соцмереж у однієї з потерпілих був зламаний ніс.

Пізніше кримінальне провадження перекваліфікували на ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також відкрили ще одну справу ще за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 300 (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість) Кримінального кодексу України.

"7 грудня слідчим поліції, за погодженням з Шевченківською окружною прокуратурою, трьом фігуранткам кримінального провадження повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) та двом фігуранткам ще й за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України", - розповіли у поліції.

Всі постраждалі дівчата написали заяви на підліткову банду. Але справа фактично не рухалась, кажуть батьки. Аж раптом відео побиття дітей виклали в Мережу.

Майже всі нападники, жертви та свідки - мешканці одного району. Лише навчаються в різних закладах. В училищі, де здобуває освіту 16-річна нападниця, яка на відео виглядає найжорстокішою, кажуть – дитина вкрай проблемна. Заняття – майже не відвідує, а батьки попросили педагогів їм не телефонувати, бо самі не мають впливу на доньку.

Тим часом батькам постраждалих вже надходять пропозиції забрати заяви з відділку. Телефонують, начебто, рідні нападниць. За словами рідних дівчат, родичі однієї з нападниць працюють у поліції. Але після появи відео у Мережі правоохоронці таки перекваліфікували провадження - тепер це не легкі тілесні ушкодження, а хуліганство та здирництво.

Нагадаємо, що охоронець Олександрівської лікарні в Києві побив водія автівки, яка заїхала на територію медзакладу. Внаслідок побиття у чоловіка діагностовано перелом руки.

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