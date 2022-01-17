Побили, відібрали телефон і гроші: на Дніпропетровщині двоє чоловіків і жінка жорстоко вбили пенсіонера

Побили, відібрали телефон і гроші: на Дніпропетровщині двоє чоловіків і жінка жорстоко вбили пенсіонера

Обидва підозрювані раніше вже були засуджені.

У Марганці Дніпропетровської області правоохоронці затримали банду, підозрювану у жорстокому побитті та пограбуванні пенсіонера.

Про це повідомили у Нацполіції області.

Як стало відомо, злочинці проникли до будинку 81-річного чоловіка, побили його до втрати свідомості, після чого винесли з його будинку мобільний телефон, банківські картки та три тисячі гривень. Після чого втекли з місця інциденту.

Через те, що пенсіонер опинився без мобільного телефону, він не зміг вчасно повідомити про те, що сталося, правоохоронцям, а також викликати швидку. У лікарню він потрапив лише через добу, внаслідок чого помер.

Пізніше правоохоронці встановили та затримали підозрюваних. Ними виявилися два чоловіки, які раніше були засуджені, а також жінка. В одного з підозрюваних вдома знайшли вогнепальну зброю.

“За цим фактом йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (“Незаконне поводження зі зброєю”). Трьом фігурантам вручили повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 187 (“Розбій”) КК України. Двом чоловікам та жінці обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Також на даний час вирішується питання про вручення 38-річному чоловіку повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть”) КК України”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що на Вінниччині на довічне ув'язнення відправили жорстокого вбивцю.

Читайте також: