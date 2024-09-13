Побили живцем і закопали в могилу: мотрошна історія на Волині отримала продовження - подробиці

Закатованого били всім, що потрапляло в руки - від пістолетного руків'я до металевої ключки для гри в гольф

Били ключкою, топили та закопали живцем на кладовищі. На Волині молодики по-звірячому знущалися з чоловіка. Відомо, що причиною всьому були гроші. Один із нападників заборгував чималеньку суму і призначив зустріч, щоб, нібито віддати борг.

Про моторошні подробиці цієї історії та долю підозрюваних – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Моторошний інцидент

Ця історія сколихнула Україну ще у 2021 року, але через моторошні подробиці вона досі є резонансною. На Волині компанію молодих хлопців звинувачують у катуванні чоловіка. Зокрема, в тому, що вони його били, топили, а ще закопували живцем у могилу.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: ПОБИЛИ І ЖИВЦЕМ ЗАКОПАЛИ В МОГИЛУ! Жахлива історія на Волині отримала продовження.

Спочатку йшлося про те, що причиною такого жорстокого вчинку стала вимога потерпілого повернути гроші. Відомо, що таксист із Ківерців попав у немилість до компанії молодиків. Як спочатку пояснювали в поліції, все через гроші.

Обрання запобіжного заходу

Тоді підозрюваним у звірячому нападі та спробі похоронити заживо таксиста в Ківерцях – обрали запобіжний захід. На лаві підсудних Луцького міськрайонного суду тоді опинилися двоє чоловіків – Богдан Лукащук та Максим Музичук. За даними телеканалу "Конкурент TV", обидва – мешканці міста Ківерці.

В суді чоловіки максимально приховували свої обличчя, а на засіданні просили, аби журналісти їх не знімали. Один із зловмисників – Богдан Лукащук. Відомо, що цей чоловік раніше вже був судимий. Тоді суд відправив його у СІЗО на 60 днів без права внесення застави. Другого фігуранта – Максима Музичука, якому на той момент було лише 19 років, також відправили під арешт строком на 60 діб без права внесення застави. Зі слів слідчих, ще до цієї скандальної історії хлопець кілька разів притягувався до відповідальності за злочини пов‘язані з насильством. До речі, на суд він прийшов не сам, а з групою підтримки.

Побили та поховали живцем!

Запобіжні заходи підозрюваним продовжували аж до 2024-го. У квітні цього року Рожищенський районний суд виніс вирок чотирьом чоловікам за катування співвласника одного з розважальних закладів міста Ківерці. Двом обвинуваченим призначили 8 і 9 років позбавлення волі, двом іншим – по три роки іспитового терміну.

"Як йдеться у вироку суду від 2 квітня, ввечері 4 жовтня 2021 року Богдан Лукащук, Максим Музичук, Дмитро Міщук і Сергій Черкашин перебували у розважальному клубі в Ківерцях, співвласником якого є потерпілий. Близько 23:30 чоловіки проникли в його службовий кабінет, звідки вкрали ноутбук і більше 19 тис. грн. Оскільки потерпілий дізнався, хто причетний до злочину й повідомив про це поліції, у ніч на 24 листопада обвинувачені залізли в його будинок, аби покарати й залякати. Четверо молодиків били бізнесмена руками та ногами, металевою ключкою по голові, тулубу та кінцівках, стріляли біля його вуха, прикладали ніж до шиї, погрожуючи її перерізати, занурювали його голову у ємність з водою, внаслідок чого останній втрачав свідомість", - вказано в повідомленні.

Били всім, що потрапляло в руки!

У матеріалах справи йдеться, що били всім, що потрапляло в руки - від пістолетного руків'я до металевої ключки для гри в гольф. А ще занурювали голову у воду, внаслідок чого той втрачав свідомість. Але, схоже, цього компанії виявилось недостатньо.

Тож вони вирішили закопати живцем чоловіка на одній із могил, що на старому цвинтарі. Мовляв, це ще має більш переконати чоловіка тримати язика за зубами. Проте в якусь мить вони таки одумались.

"Зрозумівши, що це занадто, усі присутні стали казати про припинення цих дій, тому взявши рукою за капюшон, висмикнув його з-під землі. Від моменту, коли потерпілий опинився в ямі і до моменту, коли його висмикнули, пройшло не більше 5-ти хвилин", - додали в повідомленні.

Що з потерпілим?

Після таких подій потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення КП "Медичне об`єднання Луцької міської територіальної громади!, де у нього діагностували перелом 8-го і 9-го ребер, масивні синці з забоями м’яких тканин, закритий перелом верхньої щелепи та багато інших тілесних ушкоджень. Богдан Лукащук, Максим Музичук, Дмитро Міщук і Сергій Черкашин свою вину визнали.

"За сукупністю кримінальних правопорушень суддя Вячеслав Требик призначив першому обвинуваченому 9 років позбавлення волі без конфіскації майна, а також зобов’язав його заплатити 38 113 грн за залучення експертів. Другому – 8 років ув’язнення без конфіскації майна, 130 006 грн моральної шкоди, а також 27 915 грн за залучення експертів. Третьому і четвертому – по три роки іспитового терміну та по 18 353 грн за залучення експертів. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді", - вказано в повідомленні.

Що вирішив суд?

А тепер про найцікавіше. Зловмисники вирішили, що це для них дуже суворе покарання і вирішили його оскаржувати. Двоє із обвинувачених нині в СІЗО на засідання в апеляційний суд ввімкнулися за допомогою відеозв'язку. Двоє прийшли зі своїми адвокатами, однак розгляд справи знову довелося відкласти. Сторони процесу дійшли до того аби відкласти засідання на 16 жовтня.

Раніше ми розповідали, як чоловік з Хмельниччини захотів мобілізуватись, але опинився у в'язниці.

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