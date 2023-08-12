Побиття чоловіка патрульним в Одесі: поліція оприлюднила свою версію

Мережею шириться відео, як в Одесі патрульний поліцейський ударом повалив чоловіка на землю.

Патрульна поліція Одеської області оприлюднила у Facebook свою версію події.

"Подія сталася 1 серпня. Поліцейські запросили громадянина до управління патрульної поліції з метою розгляду справи про порушення ним правил дорожнього руху. Під час розмови та підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення, вищевказаний громадянин почав висловлюватись нецензурною лайкою у бік працівників поліції, також навмисно пошкодив бланк адмінпротоколу та постійно проявляв агресію", - кажуть у поліції.

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Чоловіка доправили до відділку поліції для подальшого з'ясування справи. У цей час було оголошено повітряну тривогу, тож патрульні разом з чоловіком вирушили до укриття.

"Дорогою громадян поводився агресивно, провокував поліцейських та висловлювався нецензурною лайкою, на що був попереджений патрульними про припинення правопорушення. Під час конфлікту один з поліцейських неодноразово попереджав громадянина про припинення порушення, а потім застосував фізичну силу", - кажуть у поліції.

На місце події інспектори викликали швидку допомогу, але чоловік відмовився від допомоги.

За вказаною подією призначено службове розслідування.

Поліцейський відсторонений від виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, в Одесі співробітник поліції ударом повалив чоловіка на землю після того, як він обізвав поліціянта дебілом.

В Одесі співробітник поліції ударом повалив чоловіка на землю

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