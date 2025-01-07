Побиття чоловіка співробітниками ТЦК на Львівщині: Лубінець відреагував на інцидент

У вівторок, 7 січня, у Мережі розповсюдили відеозапис, на кадрах якого люди у "пікселі" побили чоловіка під час спроби змусити його сісти в автомобіль. У пабліках стверджують, що інцидент стався на Львівщині, а люди на відео – співробітники ТЦК та СП під час виконання мобілізаційних заходів.

Згодом інцидент прокоментував уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець.

"У соцмережах періодично з'являється інформація, коли, ймовірно, працівники ТЦК та СП здійснюють неправомірні дії та порушують права людини. Наголошую, що на кожне порушення у кожному регіоні я завжди реагую належним чином", – написав омбудсмен.

Він зауважив, що у таких випадках офіс омбудсмена скеровує листи до обласних ТЦК та СП, військової служби правопорядку та інших органів влади та охорони правопорядку за необхідності.

"Так, сьогодні у мережі шириться відео зі Львівщини, що, ймовірно, працівники ТЦК та СП побили чоловіка. Мій представник у Львівській області Тарас Подвірний вже направив офіційні звернення до обласного ТЦК та СП, військової служби правопорядку, а також повідомить Державне бюро розслідувань (ДБР) у разі підтвердження фактів застосування фізичної сили", – зазначив правозахисник.

В разі, якщо порушення прав людини буде підтверджене, Дмитро Лубінець пообіцяв "вимагати належної реакції та притягнення винних осіб до відповідальності" згідно з чинним законодавством України.

Нагадаємо, Львівський обласний ТЦК відреагував на скандал, де троє його працівників затягували чоловіка до буса і жорстоко били по ногах. У ТЦК пояснили, що застосували до чоловіка силу, бо той нібито почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя.

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