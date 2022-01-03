Побиття депутата у Херсоні через зауваження: з’явилися подробиці 

Хулігани наздогнали чоловіка та побили.

У Херсоні троє невідомих людей побили депутата міської ради. Поліцейські вже встановили особу одного з них, наразі триває досудове розслідування.

Про це повідомили на сторінці поліції Херсонської області.

До поліції звернувся 52-річний херсонець Ігор Осауленко, депутат міської ради. З його слів, він із двома товаришами йшли дорогою між багатоповерхівками по вулиці Тарле. В цей час із балкону одного з будинків троє невідомих почали кидати петарди. Тоді між групами чоловіків виникла словесна перепалка, невідомі наздогнали на вулиці депутата з його товаришами. Депутата кілька разів вдарили по обличчю, а нападники втекли.

Під час слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили особу одного з трьох невідомих, причетних до побиття потерпілого.

До єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження".

Це карається штрафом до 850 гривень або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року. Триває досудове розслідування.

Ігор Осауленко - депутат міськради від "Європейської солідарності", волонтер, засновник та керівник волонтерської громадської організації "Херсонська Чайка", військовий лікар, ветеран війни на Донбасі.

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Нагадаємо, у передмісті Одеси невідомі зупинили автомобіль, у якому перебували депутат однієї з ОТГ Херсонщини разом із дружиною. Зловмисники напали та побили подружжя.

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