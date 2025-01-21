Побиття дівчинки в Білій Церкві: через що стався конфлікт та як покарають винних

Днями в Мережі поширили відео, на якому видно, як група підлітків знущається та вимагає гроші у дівчинки. Її били руками, ногами, приклеювали до голови використану жувальну гумку та розпилювали невідому газоподібну речовину в обличчя.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про причини конфлікту та хто понесе за це відповідальність.

На Київщині жорстоко знущалися з дівчинки

В соцмережі поширили відео жорстоких знущань старшокласників з дівчинки. В його описі зазначили, що подія відбувалася у Білій Церкві на Київщині.

Підлітки били дівчину ногами, руками, клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші – 15 тисяч гривень. Зокрема, зловмисники відібрали у неї мобільний телефон, а знущання знімали на відео.

Ударів по тілу дівчини завдавали як хлопці, так і дівчата. Один з учасників побиття вигукнув: "Навчись відповідати за слова і свої поступки, с**а", і додав, що "вона "мусорнутися" ще хотіла".

Також на одному з відео чути, як дівчинці кажуть, що її "закопають у калюжі". А після слів "свято наближається" та вислову "день святого побиття" один із присутніх почав читати "Отче наш".

В цей момент дівчинці знову розпилили в обличчя невідому речовину та завдали удару по голові.

Також на відео чутно: "Щоб до п’ятниці були "бабки". Крім цього, з відео стає зрозумілим, що конфлікт стався начебто через поширення якихось відомостей про підлітків, які висловили своє обурення через те, що певну інформацію можуть дізнатися правоохоронці.

У Мережі з’явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини

Потерпілій лише 12 років

Як стало відомо згодом, потерпіла має лише 12 років, а били її 15-річний і 16-річний підлітки та 12-річна дівчина.

В оточенні потерпілої ситуацію для ТСН.ua прокоментували так: "Потерпіла дівчинка є переселенкою. Вона дружила з частиною тих, хто є на цьому відео. Серед них також є дівчинка-переселенка. Можливо, конфлікт стався через помсту дівчат одна одній через висловлювання. Крім цього, за чутками, конфлікту передувало те, що начебто одна з дівчат підклала під двері іншій щось небезпечне. Вибухівка то була чи ні – встановить слідство".

За даними оточення потерпілої, батько останньої є військовослужбовцем.

Крім того, як з’ясував ТСН.ua, під час спілкування з правоохоронцями батько однієї дитини, яка була на відео та била дівчинку, поводився зухвало. Казав, що ви ще доведіть, що це моя дитина, казав, що найме адвоката.

Зокрема, в Мережі пишуть, що рідний і двоюрідний брати потерпілої дівчинки зараз воюють на передовій.

Що кажуть у поліції

За фактом побиття школярки в Білій Церкві поліція відкрила кримінальне провадження. У поліції Київської області ТСН.ua розповіли, що повідомлення від матері про побиття доньки надійшло до поліції 11 січня.

Під час перевірки правоохоронців з'ясували, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. Щоб залякати дівчинку, 16-річний підліток став їй погрожувати, потім ударив і розпилив їй в обличчя газовий балончик. Крім того, фігурант вчиняв щодо потерпілої психологічний тиск і вимагав гроші в сумі 15 тисяч гривень.

20 січня слідчі повідомили про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Спочатку правоохоронці за фактом побиття дівчинки розпочали досудове розслідування за частиною 1 статі 125 ККУ (Умисне легке тілесне ушкодження). Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадських робіт на строк до 200 годин, або виправних робіт на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей відповідатимуть батьки.

А вже наступного дня, 21 січня, поліція Київщини перекваліфікувала дії усіх учасників побиття: тепер досудове розслідування триває за фактом катування (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Згодом начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан повідомив, що в побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників уже встановили.

Що стало причиною конфлікту

Тітка дівчинки Наталі Яковлева-Демеденко у Facebook повідомила, що дівчину могли катувати через наркотики.

За її словами, за два тижні до цієї історії одна з кривдниць, яка є на відео, запропонувала її племінниці "травку". Та відмовилася, але розповіла про це іншим дівчатам. За це дівчина й "поплатилася".

"Так, там є розмова про наркотики, за що вона і просила пробачення та повинна принести гроші. Дівчина в чорному костюмі два тижні тому пропонувала їй траву, але вона відмовилася і розповіла "подружкам" у школі, і це дійшло до цієї не повнолітньої дівчини в чорному костюмі", – йдеться в повідомленні тітки.

Користувач Олег Ущенко також підтримує версію з наркотиками. На його думку, знущання записали на відео і викладали в соцмережах, очевидно, для того, щоб залякати інших. Чоловік стверджує, що один із малолітніх кривдників нібито має родичів у правоохоронних органах.

Своєю чергою Василь Богдан повідомив, що конфлікт між підлітками виник через чутки, які потерпіла дівчинка начебто розповсюджувала щодо декількох учасників події. Також вона нібито пошкодила двері до помешкання, в якій проживає одна з учасниць нападу. За їхнє полагодження у дівчинки йі вимагали кошти:

"Конфлікт між учасниками виник через чутки різного характеру, які потерпіла начебто розповсюджувала про декількох учасників події... На жаль, підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме таким чином – через вчинення правопорушення".

Мати потерпілої розповіла про стан доньки

В ексклюзивному коментарі для ТСН.ua мати дівчинки, пані Ксенія, на запитання журналіста про теперішній стан дитини відповіла так: "Донька тримається, до розслідування поки претензій немає".

На уточнювальне запитання про те, якого покарання вона вимагатиме для кривдників доньки, жінка відповіла так: "Ну не вбивати їх, це точно".

Реакція суспільства

Голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський відреагував на інцидент з побиттям 12 річної дівчинки на Київщині.

"І як голова служби України у справах дітей, і як громадянин, і як батько, я глибоко обурений цим випадком. Ми вже направили звернення до всіх компетентних органів. Повірте, кожен причетний до цього насильства понесе заслужене покарання", - зазначив Петро Добромільський у соцмережі.

Крім того, він зазначив, що потрібно реагувати не лише на вже вчинені правопорушення, а й запобігати їм.

Омбудсман України Дмитро Лубінець заявив, що його представник у Київській області Микита Козиренко взяв розслідування справи про побиття дівчинки під особистий контроль.

За словами омбудсмана, Козиренко зустрівся з керівництвом поліції в Білоцерківському районі, а представники офісу поспілкувалися з родичами потерпілої та директором школи, де навчаються учні, причетні до події.

Прокоментував інцидент український співак Тарас Тополя. На своїй сторінці у Facebook він зауважив, що гурт "Антитіла" слідкуватиме за розвитком подій навколо цієї історії.

Український адвокат Масі Найєм запропонував свою допомогу для захисту. Про це він написав у коментарі до допису тітки постраждалої дівчинки.

Масі Найєм пропонує допомогу / Скриншот

Освітня омбудсменка Надія Лещик у коментарі для ТСН.ua розповіла, що будь-яке насильство, приниження честі та гідності людини, де б воно не сталося і ким би не було вчинене – неприйнятне.

"Те, що ми бачимо на відео, поширеному в соціальних мережах, відверто жахає: група підлітків знущається з іншої дівчинки-підлітка, б’ють, принижують. Такі дії здатні впливати не лише на фізичне здоров’я дитини, яку скривдили, але й на її психологічний стан", – розповіла ТСН.ua Надія Лещик.

Вона наголосила, що після такої ситуації ув закладі освіти, де навчаються ці діти, має бути проведена відповідна робота психолога з усіма сторонами – постраждалою дитиною, дітьми, які вчинили знущання, та їхніми батьками, а також виховні заходи.

Тимчасовий виконувач обовʼязків очільника Київської ОВА Микола Калашник зазначив, що наразі потерпілій дівчинці надається вся необхідна допомога.Також він додав, що цей інцидент перебуває на контролі у керівництва, і закликав людей утриматися від закликів до самосуду.

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