Побиття дівчинки у Білій Церкві: стало відомо, чи є серед фігурантів злочину родичі впливових осіб

Фігуранти справи щодо побиття дівчинки в Білій Церкві раніше не мали проблем із поліцією і не перебували на обліку. Інформація про те, що їхні батьки працюють у правоохоронних органах чи на державних посадах, не підтвердилася.

Про це розповів керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий під час брифінгу

"На цей час відсутня будь-яка інформація про те, що учасники події або їхні батьки є чиновниками чи правоохоронцями. Це питання також ретельно перевіряється. Деякі батьки фігурантів воюють у Збройних силах України, захищають нашу державу. Ми дякуємо їм за це. Також серед батьків є ті, хто помер, ті, хто не працює, і ті, хто має роботу. Це факти, які я хочу зафіксувати", – зазначив Луговий.

За його словами, потерпілу дівчинку підтримують психологи міської ради та поліції. Вона також отримує адвокатську підтримку. Зараз триває медичне обстеження, і остаточні висновки щодо її здоров'я будуть зроблені після судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, днями Мережу облетіло відео побиття дівчинки в Білій Церкві на Київщині. Її били руками, ногами, приклеювали до голови використану жувальну гумку та розпилювали невідому газоподібну речовину в обличчя.

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