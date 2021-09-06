Побиття до смерті 25-річного українця правоохоронцями у Польщі: очевидці розповіли хронологію подій

Зараз справу жорстокого побиття Дмитра правоохоронцями розслідують.

У Польщі наприкінці після побиття правоохоронцями помер 25-річний українець Дмитро Никифоренко з Немирова Вінницької області. Хлопець потрапив до витверезника, де зазнав катувань з боку польських поліцейських.

Хронологію подій, які призвели до трагедії, спробували відновити наші співвітчизники у Польщі у групі "З дому додому".

Дмитро Никифоренко працював у Польщі з 2017 року. За професією був газовим техніком, пройшов службу у армії. Зустрічався з дівчиною, з якою планував одружитися.

30 липня цього року поліцейські побили Дмитра до смерті у місті Вроцлав, де він проживав і працював.

Хронологія подій того вечора:

спочатку водій автобуса викликав медиків, бо Дмитро, нібито, розмовляв сам з собою й бився головою у скло.

медики, з'ясувавши, що хлопець напідпитку, викликали поліцейських.

поліцейські відвезли Дмитра в витверезник.

Дмитро, за їхніми словами, кусався й агресивно поводився. Його закували в наручники, били, задували газом.

хлопець знепритомнів.

приїхала швидка, медики намагалися реанімувати українця, але безуспішно.

Друзі описують Дмитра як спокійну, неконфліктну людину. Випивав рідко, якщо випивав - ставав скоріше добрішим ніж агресивним.

Наступного дня дівчина Дмитра почала хвилюватися й хлопця стали розшукувати.

Коли друзі українця звернулися до поліції, там їм сказали, що, про Дмитра їм нічого невідомо.

"Це дуже важливий момент, адже поліцейські на той час вже мали знати про НП. Цілком ймовірно, вони сподівалися, що Дмитра особливо ніхто не буде розшукувати. В поліції про смерть хлопця почали говорити лише тоді, коли рідні звернулися до українського консульства, а консульство, своєю чергою, дало запит на правоохоронні органі республіки Польща на відповідному офіційному рівні. Але в поліції рідним не дали достовірної інформації, а сказали, що Дмитро був затриманий в рамках якоїсь справи і загинув", - повідомляють українці у Польщі.

Зазначається, що за декілька днів поліцейські знайшли двоюрідну сестру Дмитра й почали допитувати її, чи хлопець не зловживав наркотиками. В дівчини склалось враження, що від неї хотіли почути, що Дмитро мав проблеми з наркотиками.

8 серпня справа була передана в прокуратуру з поміткою "Перевищення службових повноважень".

14 серпня тіло Дмитра привезли в Україну за рахунок роботодавця.

15 серпня Дмитра поховали на Вінниччині. Друзі хлопця стверджують, що його тіло під час поховання було не впізнати.

2 вересня польська газета "Wyborcza" опублікувала власне розслідування. І лише після цієї публікації начальник поліції відсторонив 4 поліцейських від служби.

4 вересня українське посольство направило польському МЗС ноту з проханням провести чесне й неупереджене розслідування цієї справи.

4 вересня під стінами поліції у Вроцлаві відбулася акція протесту. Деталі, фото і відео можете подивитися в коментарях.

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