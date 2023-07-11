Побиття генерала СБУ на Закарпатті: контррозвідникам оголосили підозри – деталі справи

На Закарпатті працівники військової контррозвідки вивезли в ліс генерала СБУ та побили його.

В Ужгородському районі троє працівників військової контррозвідки побили 62-річного генерала СБУ Віктора Мікуліна, ексректора академії СБУ та колишнього заступника голови Закарпатської ОДА. Про цей інцидент наприкінці червня повідомив журналіст Віталій Глагола.

Так, у ресторані "Три Тузи" у Великій Доброні почалася бійка під час якої невідомі особи вдарили помічника народного депутата та накинулися на генерала СБУ Віктора Мікуліна. За інформацією журналіста, серед учасників побиття був начальник 4-го відділу управління військової контррозвідки Закарпаття полковник Андрій Панарін.

Як пише видання Zaxid.net, Віктор Мікулін стверджує, що нетверезі контррозвідкники намагались вибити з нього "зізнання у шпигунстві на користь Угорщини".

Про деталі цієї справи стало відомо з ухвали Ужгородського міськрайонного суду про обрання запобіжних заходів підозрюваним. У матеріалах справи вказано, що одним із підозрюваних у побитті та викраденні генерала є старший оперуповноважений одного з відділів департаменту військової контррозвідки СБУ, майор Юрій Рубіш. Відомо, що він служить у СБУ від 2021 року й призначений на нову посаду у травні 2023 року.

За версією слідства, 23 червня Юрій Рубіш разом із іншими співробітниками СБУ відпочивав у готельно-ресторанному комплексі "Три Туза". Близько 16:10 Юрій Рубіш підійшов до компанії за сусіднім столиком, де відпочивав екс-ректор академії Служби безпеки, генерал Віктор Мікулін, разом із двома громадянами Словаччини та уродженцем Йорданії. Представившись співробітником СБУ, він попросив надати документи для перевірки.

Віктор Мікулін стверджує, що Юрій Рубіш був нетверезим, тому підійшов до столика, за яким сиділи його побратими, та попросив його заспокоїти. Після цього між обома компаніями почалась бійка, Віктор Мікулін пішов на парковку, де майор його наздогнав і побив. Тоді до них підійшов чоловік із компанії співробітників СБУ, якого свідки опізнали як полковника одного з відділів департаменту військової контррозвідки СБУ, та намагався вибити зізнання в тому, що Віктор Мікулін нібито працює на угорські спецслужби. У процесі побиття він забрав його мобільних телефон і документи.

Пізніше Юрій Рубіш викликав до ресторану водія службового автомобіля та разом зі спільником затягнув Віктора Мікуліна на заднє сидіння й поїхали в напрямку Ужгорода. В автомобілі співробітники СБУ продовжували бити чоловіка з вимогою зізнатися в шпигунстві, видати паролі і явочні квартири та розблокувати особистий телефон. У цей час свідки викликали на місце інциденту поліцію.

Невдовзі службовий автомобіль СБУ зупинився на узбіччі біля села Холмок, куди під’їхав автомобіль Škoda Octavia, із якого вийшов не встановлений слідством чоловік і одягнув на голову Віктора Мікуліна картонну коробку. Невдовзі вони приїхали в подвір’я будинку на околиці Ужгорода, навпроти спорткомплексу, де знову його побили й відвезли в Чоп. Близько 18:00 чоловіка відпустили.

Після цього Віктор Мікулін звернувся поліцію та лікарню. Він стверджує, що в медзаклад до нього приходили підозрювані та погрожували, після чого він викликав поліцію.

23 червня слідчі Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 127 (викрадення людини), ч. 2 ст. 146 (катування), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) ККУ. 30 червня Юрію Рубішу та його спільнику, уродженцю Кременчуга, начальнику відділу одного з управлінь військової контррозвідки СБУ, повідомили про підозру за цими трьома статтями, сукупно їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

3 липня Ужгородський міськрайонний суд обрав майору Юрію Рубішу запобіжний захід у вигляді арешту на два місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, у Луцьку до 11 років позбавлення волі засудили чоловіка, який вивіз до лісу 15-річну дівчину і двічі її зґвалтував.

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