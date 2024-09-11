Побиття митрополита Климента: що відомо про релігійні чи політичні мотиви

Загрози його життю та здоровʼю зараз немає.

У нападі на митрополита Сімферопольського і Кримського Климента, внаслідок яких він зазнав тілесних ушкоджень, не було релігійних чи політичних мотивів.

Про це повідомили у пресслужбі Київської митрополії Православної церкви України.

У повідомленні йдеться, що після дослідження обставин та з наявних свідчень та доказів “немає підстав стверджувати про релігійні чи політичні мотиви інциденту”.

“Постраждалому надано необхідну медичну допомогу, загрози його життю та здоровʼю зараз немає”, - повідомили в ПЦУ.

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Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 10 вересня митрополит Кримський та Сімферопольський Климент, який також є військовослужбовцем Збройних сил України, став жертвою нападу в Києві. Троє невідомих осіб зупинили його і почали бити, викрикуючи "Владико, благословіть!", що, на думку митрополита, свідчить про спланованість нападу.

Інцидент стався близько 23:00 біля Михайлівського монастиря, де митрополит має свою келію.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній прокоментував очікування ПЦУ у зв’язку з ухваленням нового закону, який має на меті захистити український релігійний простір від впливу російських релігійних центрів.

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