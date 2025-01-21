Побиття підлітками 12-річної дівчинки у Білій Церкві: поліція з'ясувала причини конфлікту

У побитті 12-річної дівчинки у Білій Церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників вже встановлено. А сам конфлікт виник через чутки, які потерпіла начебто розповсюджувала щодо декількох нападників.

Про це сказав начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан в ефірі "Ми – Україна".

За його словами, конфлікт між підлітками виник через чутки, які потерпіла дівчинка начебто розповсюджувала щодо декількох учасників події. Також вона нібито пошкодила двері до помешкання, в якій проживає одна з учасниць нападу. За їхнє полагодження у дівчинки і вимагали кошти.

"Конфлікт між учасниками виник через чутки різного характеру, які потрепіла начебто розповсюджувала про декількох учасників події... На жаль, підлітки вирішили з'ясувати стосунки саме таким чином – через вчинення правопорушення. Станом на зараз поліція встановила 10 учасників даної події – віком від 10 до 16 років. Серед них – 16-річний хлопець, йому повідомили про підозру", – зазначив він.

Нагадаємо, днями в Білій Церкві група підлітків знущалася над 12-річною дівчинкою і записувала процес на відео, що згодом опублікували у соцмережах. Хлопці і дівчата принижували дитину, кидаючи в неї використані жуйки, били та розпилювали в обличчя засіб, схожий на газ. Також вони вимагали від неї гроші.

Мати потерпілої зазначила що наразі її донька "тримається", а до розслідування в родини претензій немає.

Також на жорстоке побиття дитини у Білій Церкві відреагувала освітня омбудсменка Надія Лещик.

Читайте також: