Побиття строковика у Житомирі: військове керівництво відреагувало на інцидент

У Житомирі молодший лейтенант побив строковика, але згодом записав відео, на якому перепросив за інцидент.

Військове командування 190-го навчального центру Житомирського району смт. Гуйва прокоментувало опубліковане сьогодні у Мережі відео, на якому молодший лейтенант побив строковика в одному з підрозділів. Там заявили про початок службового розслідування.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці навчального центру.

"Ми розділяємо обурення щодо виявленого факту. Вже розпочато службове розслідування, до якого долучені всі компетентні структури: Служба Військового правопорядку, контррозвідка, Державне бюро розслідувань тощо. Ми будуємо армію нового формату, де немає місця зловживанням та нестатутним стосункам. Винуватці однозначно понесуть суворе покарання. За результатами розслідування буде прийнято відповідні рішення", – йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що учасники інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

Нагадаємо, 12 березня у Мережі опублікували два відео: на першому – молодший лейтенант побив строковика, на другому – він записав відеозвернення з вибаченнями. Як можна зрозуміти з відео, за словами молодшого лейтенанта, бійка нібито трапилася через вживання строковиками алкоголя.

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