Побиття, затримання та бійки: що відомо про інциденти, пов'язані з мобілізацією в Україні

У кількох областях України трапилося кілька інцидентів, пов'язаних із мобілізаційними процесами.

У деяких ситуаціях ймовірно неправомірні дії вчиняли працівники ТЦК, в окремих випадках конфліктні ситуації спровокували мобілізовані.

Детальніше – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Мобілізація волонтера

У Харківській області представники ТЦК і поліції затримали волонтера, коли він вивозив бабусю із зони бойових дій, а саме із Куп’янска.

Волонтер Тимур Алієв, який допомагав з евакуацією місцевих жителів, опинився під прицілом поліцейських та ТЦК. Його автівку спинили на виїзді із зони бойових дій. Він розповів, що після 3 годин очікування його все ж забрали до відділку Чугуївського ТЦК.

На Харківщині волонтера забрали представники ТЦК, коли він вивозив бабусю

Проте чоловіка госпіталізувала "швидка", бо, як стверджує волонтер, у нього стався приступ астми.

За його словами, якщо мобілізувати всіх волонтерів, допомагати військовим і цивільним у зоні бойових дій просто не буде кому.

Харківський обласний ТЦК та СП на інцидент поки не відреагував.

Чоловіки у військовій формі побили хлопця, а його матір потягнули за машиною

У селищі Димер, що на Київщині, чоловіки у військовій формі забрали чоловіка й побили, а його матір потягнули за машиною. Як наслідок –жінка впала на землю. Інцидент стався 8 січня.

На відео, яке опублікували у соцмережах помітно, що на початку конфлікту спершу звучить розмова біля буса ТЦК між військовими та цивільними.

З’явилось повне відео сутички з ТЦК у Димері на Київщині

Згодом, людина у військовій формі йде від буса, підходить до чоловіка, що стоїть поряд зі своєю мамою, і каже: "Ти що, с*ка, голова, за бабою, на**й, ховаєшся?" Після цих слів, судячи зі звуків і реакції жінки, чоловік у військовій формі завдає удару цивільному. Жінка обурюється через цей вчинок і каже, що зараз викличе поліцію.

Далі на ролику видно, як вона з сином підходить до транспорту з працівниками ТЦК. Там відбувається сутичка, цивільний кидає камінь у скло буса, після чого машина їде з місця події, тягнучи за собою жінку, згодом, вона падає на землю.

У військкоматі розповіли, що напередодні інциденту мобільна група оповіщення Вишгородського районного ТЦК виявила громадянина, який перебував у списках розшуку.

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Під час розмови чоловік погодився добровільно проїхати для уточнення даних та проходження ВЛК, але перед цим йому треба було доставити продукцію на робоче місце. По прибуттю на місце призначення, на військовослужбовців чекало троє людей, які згодом розпочали відеофіксацію та почали їх звинувачувати у протиправних діях.

Внаслідок конфлікту, один з невідомих відчинив двері службового авто ТЦК та завдав декілька ударів водію, після чого водій його відштовхнув.

За фактом конфліктної ситуації між військовослужбовцями РТЦК та СП проводиться службова перевірка та з’ясовуються усі обставини інциденту.

У Сумах побили чоловіка в ТЦК, згодом він помер у лікарні

У Сумах військовослужбовець побив місцевого жителя Євгенія Криводуба, який від зазнаних травм помер у лікарні. Інцидент стався на території сумського ТЦК.

Родичі загиблого кажуть, що Євгена доставили у військкомат, після чого з ним довгий час не було зв’язку.

Згодом з'ясувалося, що Євгена привезли в обласну лікарню з черепно-мозковою травмою і після операції він перебував в комі.

Заступник директора з комунікаційних питань Сумської обласної клінічної лікарні Микола Савченко в коментарі SumyToday розповів, що травми були тяжкими, через що пацієнт помер 31 грудня.

Сумський обласний ТЦК був визнав той факт, що на його території дійсно сталася бійка з летальним кінцем. Проте там запевнили, що жоден з учасників бійки не має відношення до ТЦК.

В поліції Сумської області повідомили, що встановили особу, яка завдала смертельних тілесних ушкоджень мешканцеві обласного центру.

За версією Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, представленій в коментарі "Суспільному", 29 грудня близько 18:00 підозрюваний перебував у дворі сумського міського ТЦК та СП, де побачив на сходах Євгенія Криводуба.

Між чоловіками виникла суперечка, після якої військовослужбовець вдарив Криводуба рукою у підборіддя. Останній не втримав рівновагу та впав головою на бетонну поверхню сходів.

Згодом, військовому повідомили про підозру у вбивстві, вчиненому через необережність, а 2 січня його відпустили під особисті зобов'язання

Через мобілізацію господаря постраждав кіт

У Києві кіт залишився замкненим у квартирі після того, як його власника затримали представники ТЦК та СП. Чоловіка забрали з вулиці без можливості передати ключі знайомим або попередити про ситуацію.

На гучне нявкання кота із квартири мобілізованого відреагували сусіди, які викликали волонтерів “ЗооПатруля” разом із поліцією.

З дозволу власника квартири поліція виламала двері, щоб врятувати кота. Як з’ясувалося, чотирилапий застряг на балконі та не міг вибратися. Як наслідок – тварина перебувала у стані сильного зневоднення й через стрес відмовлялася від їжі.

Після надання відповідної медичної допомоги та стабілізації чотирилапого, йому шукатимуть нову родину.

На Львівщині чоловіка "пакували" до буса та били по ногах

У соцмережі 7 січня поширювався відеозапис, на кадрах якого люди у "пікселі" побили чоловіка під час спроби змусити його сісти в автомобіль. Інцидент стався на Львівщині.

У Львові люди у військовій формі заштовхували чоловіка до буса і били по ногах

У ТЦК підтвердили, що на відео група оповіщення Шевченківського РТЦК та СП міста Львова.

Троє військовослужбовців виявили громадянина, який порушив правила ведення військового обліку та підлягав мобілізації. Зокрема, він не мав при собі військово-облікових документів, тож йому запропонували прослідувати до Шевченківського РТЦК для проходження ВЛК та визначення ступеня придатності до військової служби.

У ТЦК пояснили, що застосували до чоловіка силу, бо той нібито почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного з них ліктем в обличчя. Наразі за цим фактом призначили службове розслідування. Військовослужбовців ТЦК, які були задіяні в конфлікті, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Барикади у підвалі Запорізького ТЦК

У Запоріжжі військовозобов'язані чоловіки забарикадувалися у підвалі одного з районних ТЦК. Інцидент стався 5 січня.

На відео, яке опублікували в соцмережах, автор стверджує, що його та ще сімох чоловіків нібито викрали працівники ТЦК, тому вони забарикадувалися.

У Запоріжжі військовозобов'язані чоловіки забарикадувалися у підвалі ТЦК

Чоловік також каже, що працівники ТЦК спробували "викурити" їх за допомогою перцевого балончика.

Речниця Нацполіції Анна Ткаченко підтвердила цей інцидент та зазначила, що у приміщенні одного з РТЦК міста власноруч забарикадувалися люди через провокативні дії одного із чоловіків, передає "Суспільне Запоріжжя". Один із затриманих позиціонував себе як "жива людина" (член незареєстрованої громадської організації (ГО) "Багнет Нації", яка дискредитує повноваження працівників ТЦК, а також поліції – ред.).

ДБР та військова спецпрокуратура проводить оперативну перевірку наявної інформації стосовно події.

Бійка під час перевірки документів у Полтаві

Під час перевірки документів у Полтаві між військовим ТЦК та місцевим жителем виник конфілкт, який переріс у бійку.

Обидва учасники інциденту повідомили до поліції про отримані тілесні ушкодження.

Речника Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін розповів, що під час перевірки військово-облікових документів 34-річний чоловік раптово вдарив одного з військовослужбовців в обличчя та повалив його на землю. Двоє інших відтягнули порушника і тримали його, оскільки той поводився дуже агресивно.

Коли на місце події прибули поліцейські та медики, яких викликав старший групи оповіщення, затриманий заявив, що нікого не бив, а військові нібито зламали йому ногу.

З лікарні, за словами Істоміна, куди доставили обох постраждалих, чоловік вийшов без видимих ушкоджень та без милиць. Водночас у військовослужбовця ТЦК діагностували забій м'яких тканин обличчя та гомілки.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження та встановлюють обставини події.

На Київщині ТЦК розбив кулаком скло в авто ухилянта

На блокпості у Глевасі працівник ТЦК розбив лобове скло в машині чоловіку, коли той хотів поїхати геть, щоб йому не вручили повістку.

На відео, яке опублікували у мережі, видно, як чоловік сідає в машину і попереджає, що оскільки він "не затриманий", то їде геть.

На Київщині працівник ТЦК на блокпості розбив лобове скло в авто ухилянта

У відповідь, військовослужбовці у грубій формі наказують йому зупинити транспортний засіб. Коли водій продовжив помаленьку рух, військовий ТЦК щосили вдарив кулаком по авто, намагаючись його зупинити.

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Київський обласний ТЦК поки не прокоментував інцидент. Однак, обласна поліція підтвердила причетність військового ТЦК до цього випадку.

Там зазначили, що під час перевірки військово-облікових документів, водій відмовився надавати документи, що посвідчують його особу. Згодом, водій скоїв наїзд на працівника ТЦК, після чого той уже завдав удару.

Керманич авто втік із місця події, а потерпілий (працівник ТЦК) звернувся до лікарні, де йому надали необхідну допомогу.

Які повноваження мають представники ТЦК СП

Адвокатка Марина Бекало зауважила, що чинне законодавство не покладає повноваження на посадових осіб ТЦК та СП здійснювати заходи фізичного впливу або психологічного примусу, силою затримувати громадян та доставляти до ТЦК та СП, утримувати в приміщенні ТЦК та СП, відбирати власні речі, документи, позбавляти зв'язку та застосовувати спеціальні засоби впливу. Про це вона повідомила у коментарі сайту ТСН.ua

За її словами застосовувати фізичну силу або спецзасоби можуть тільки поліцейські, у разі необхідності відбиття нападу, що загрожує життю чи здоров’ю поліцейського або іншої особи. А також задля усунення небезпеки у стані крайньої потреби або при затриманні особи, яка вчинила правопорушення або чинить опір поліцейському.

Марина Бекало зазначила, що будь-які насильницькі з боку ТЦК та СП, примусове затримання, застосування спеціальних засобів виходять за межі їхніх повноважень та можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень.

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