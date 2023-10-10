Побиття у ТЦК Тернополя: у ДБР повідомили, коли розкажуть підсумки розслідування

За словами речниці, подібних кримінальних проваджень у ДБР назбиралося вже близько три сотні.

На тлі гучних скандалів у Тернополі і Чернівцях Державного бюро розслідувань (ДБР) ретельно перевіряє Територіальні центри комплектування (ТЦК), і вже є перші результати.

Про це розповіла радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі телемарафону.

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"Коли ми говоримо про Тернопіль, то після опівночі на гарячу лінію теруправління ДБР у Львові надійшло повідомлення про побиття чоловіка працівниками ТЦК. Потім випливли і інші факти. Зараз ми можемо говорити про те, що кримінальні провадження відкриті за фактом перевищення повноважень службовими особами. Зараз встановлюються усі обставини. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Як тільки слідство буде готове, ми розкажемо додаткові подробиці", – зазначила Сапьян.

За її словами, подібних кримінальних проваджень у ДБР назбиралося вже близько три сотні. Зараз Бюро розслідує 260 кримінальних проваджень за фактами порушень у ТЦК і військово-лікарських комісіях. 21 обвинувальний акт направлений до суду. У цих справах є обвинуваченими 35 осіб. Про підозру повідомлено 58 особам.

Нагадаємо, що у Тернополі співробітники військкомату побили чоловіка. Скандальне відео потрапило до Мережі. У ТЦК відповіли, що чоловік, ймовірно, сам спровокував працівників ТЦК СП.

Інша гучна історія сталася у Чернівцях. Там ТЦК та поліція нібито залучили "бандита", який вибивав з чоловіків згоду на мобілізацію.

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