Побиття вчительки матір'ю і сином у школі Дніпра: у поліції повідомили подробиці

Побиття вчительки матір'ю і сином у школі Дніпра: у поліції повідомили подробиці

За фактом нападу на вчительку у поліції можуть відкрити кримінальне провадження.

У Дніпрі у школі №120 матір школяра разом із сином побили вчительку математики. Постраждала жінка написала заяву до поліції та зняла побої.

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Про це повідомила речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

Інцидент стався учора, 1 листопада, пообіді у школі №120 Дніпра. Мати 6-класника зі своїм старшим сином, який уже студент, увійшли до школи і почали з'ясовувати стосунки із вчителькою математики. Під час сварки вони копали педагогиню ногами.

"Вчителка розповідає, що спочатку мама школяра нецензурно висловлювалася відносно неї та провокувала на конфлікт, а потім завдала їй тілесних ушкоджень. На місці працював ювенальний поліцейський. Зараз вже складено 2 адміністративні протоколи за ст. 173(Дрібне хуліганство) стосовно мами та старшого брата. Також ми чекаємо на довідку судово-медичної експертизи про завдання тілесних ушкоджень. Після цього буде ухвалено рішення про внесення відомостей до ЄРДР", - розповіла Ганна Старчевська.

Директорка школи стверджує, що у 6-класника постійні проблеми з дисципліною. Цього разу, він заважав навчальному процесу, тому вчителька його відсадила за окрему парту. За словами очільниці закладу, мати з сином били вчительку на очах у дітей. Через побиття у викладачки піднявся тиск та стався гіпертонічний криз. Це зафіксувала шкільна медсестра.

Мати учня свою провину заперечує і повідомила, що свого сина буде захищати, не зважаючи ні на що.

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