Побиття відомого військового у Дніпрі: винною у нападі вважають охорону нардепа Тищенка

У Дніпрі – скандал! Група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова, коли той гуляв із немовлям і дружиною. У соціальних мережах відразу ж заявили, що нападники - охорона нардепа Миколи Тищенка, з яким напередодні Павлов нібито посперечався. Сам Тищенко теж не змовчав, а за справу вже взялася поліція.

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Напад у Дніпрі

У Telegram-каналах 20 червня опублікували відео, як група людей у формі і балаклавах оточила чоловіка у цивільному одязі, у цей момент в хлопця на руках було немовля, але після того, як дружина змогла вихопити дитину, невідомі повалили чоловіка на землю та надягнули на нього кайданки.

На камери потрапив і момент, як один із чоловіків у формі обшукував сумку чоловіка у цивільному та, схоже, вдарив його.

Ким виявився затриманий невідомими

На кадрах швидко впізнали чоловіка у цивільному – це Дмитро Павлов, який воював у спецпідрозділі Kraken ГУР МО, а люди у військовій формі, пишуть місцеві пабліки – охорона одіозного народного депутата Миколи Тищенка. Зазначають, що перед цим між Павловим, який гуляв з немовлям та дружиною у центрі міста, та Тищенком сталася суперечка. А ось як приїзд нардепа коментують дніпряни.

Що каже Тищенко

Сам Тищенко визнав, що він приїхав у Дніпро, про це він повідомив у своїх соцмережах, й назвав місто - мало не центром шахрайства, з яким він приїхав боротися.

У Тищенка знайшлися й свої виправдання на заламування рук ексвійськовому.

"Під час проведення обшуків шахрайських ботоферм на представників поліції було здійснено напад: завдано тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбито боді-камеру. Напад нібито здійснив друг Максима Хомка, одного з організаторів шахрайських ботоферм. Слідство перевіряє цю інформацію, він вже надав свої свідчення. Після завдання кількох ударів слідчому, який працював на обшуку, чоловік у білій футболці на відео намагався втекти, а також демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви. Неприпустимо нападати на поліцейських під час виконання ними службових обов'язків. Кваліфікацію цього злочину повинні здійснювати слідство та суд. Ніякий статус не дозволяє будь-кому нападати на співробітника правоохоронних органів! По цьому епізоду ведеться слідство. Попри весь цей театр абсурду, слідчі дії не зупинялися. Попри провокації з боку шахраїв вилучено всю техніку, речові докази, встановлено особи всіх присутніх на місці здійснення шахрайських дій".

Версія Тищенка

Тищенко опублікував і відео суперечки між поліцейським і ексвійськовим. Він заявляє, що приїхав до Дніпра боротися з ботофермами, а військовий нібито чинив спротив, й мовляв, через це конфлікт переріс у затримання. Й на додачу почав кидатися звинуваченнями на адресу Павлова.

"Нападник на поліцейського був у білій футболці з чорною сумкою Louis Vuitton та окулярах Tom Ford. Ви бачили його на відео зверху. Наскільки стало відомо, він придатний за здоров’ям, але все ж таки списаний з військової служби…за сімейними обставинами). Ось така щаслива випадковість. Повідомляють, що саме ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні "9" у м. Дніпро. За інформацією, йому було поставлено задачу – зірвати слідчі дії. Ось що прийшли "кришувати" чоловіки з попереднього відео. Величезна мережа шахрайських ботоферм, де обманюють на гроші родини військових, наших жінок і матерів!"

Що кажуть у поліції

Однак офіційних підтверджень цієї інформації від поліції наразі немає, як і того, що Тищенко приїхав боротися з мафією ботоферми. А от за справу щодо силового затримання й резонансної сварки, яка вже облетіла всю країну, в поліції взялися, там заявили, що відкрили одразу дві кримінальні справи за фактом утримання та побиття ексвійськового.

"Невідомі особи у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро. За даним фактом слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського РУП відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські проводять першочергові слідчі заходи для ідентифікації всіх осіб, причетних до вказаної події".

Що відомо про ексвійськового

У "Кракені" теж підтвердили, що Павлов – їхній колишній боєць. Нагадаємо, що Дмитро Павлов на позивний "Син" – дніпрянин та доброволець, який з початком повномасштабного вторгнення добровільно приєднався до ЗСУ, проходив службу у спецпідрозділі "KRAKEN" та брав участь у звільненні Харківщині. А ось чому охорона і сам Тищенко ходять у камуфляжній формі, не будучи військовими, ні діючими, ні екс – теж цікаве питання.

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