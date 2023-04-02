Побиття військового священниками МП у церкві Хмельницького: у поліції розповіли деталі

У Хмельницькому священники УПЦ Московського патріархату побили добровольця ЗСУ просто у церкві.

За словами правоохоронців, конфлікт у Хмельницькому між військовим ЗСУ Артуром Ананьєвим та священниками Свято-Покровського Кафедрального собору УПЦ МП, які побили його просто у церкві, стався о 10:20 під час богослужіння, 26-річний чоловік нібито першим розпочав конфлікт з одним із священнослужителів.

Про це заявила речниця УПП в Хмельницькій області Вікторія Тимощук, пише vsim.ua.

"Чоловік під час проведення молитовної літургії, скинув зі столу на підлогу книгу "Євангелія", вчинив словесний конфлікт відносно священника, який читав молитовну літургію. Свідки цієї події викликали працівників поліції. На даний час вирішується питання про притягнення громадянина, до адміністративної відповідальності за ст.173 КУпАП", - розповіла речниця.

Там також додали, що за фактом побиття військовослужбовця слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України – "Хуліганство".

Нагадаємо, 2 квітня священники УПЦ Московського патріархату побили добровольця Збройних сил України просто у церкві у Хмельницькому. Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".

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