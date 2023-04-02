Побиття військового священниками МП у Хмельницькому: люди збираються біля храму

У мерії уже пообіцяли розірвати усі договори із УПЦ МП на користування комунальною землею.
До храму, де священники Української православної церкви Московського патріархату побили військового, збираються люди. Вони хочуть почути від ченців пояснення своїх дій.
Про це повідомляє Суспільне.
"Поблизу хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору зібралось близько 50 людей. Вони кажуть, що хочуть почути пояснення, чому побили військового. З ними спілкується священник храму Олександр Рибчинський", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 15:30.
Побиття військового у храмі Хмельницького
У неділю, 2 квітня, з'явилося відео, на якому священники УПЦ Московського патріархату просто у храмі побили добровольця Збройних сил України. Військовий запитав у церкві: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?". Після цього ченці та деякі прихожани цієї церкви накинулися на хлопця та виштовхали на вулицю, скрутивши його.
У поліції заявили, що військовий нібито перший спровокував конфлікт, тому його затримали. Згодом стало відомо, що проти священників також відкрито провадження за статтею про хуліганство.
У мерії відреагували на ганебний вчинок священників. Мер Хмельницького Олександр Симчишин наголосив, що міська рада розірве із УПЦ МП усі договори на користування комунальною землею.
Читайте також: