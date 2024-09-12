Побиття військового у Франківську: поліція спіймала трьох зловмисників (відео)

Правопорушники вживали алкоголь та агресивно відреагували на прохання військового про кошти на власні потреби.

В Івано-Франківську поліцейські затримали трьох чоловіків, які побили військовослужбовця напередодні.

Про це повідомила Нацполіція України та поліція Івано-Франківської області.

Випадкові свідки побачили конфлікт чоловіків із військовим, і один з очевидців звернувся до поліції.

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Правоохоронці негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. Ним виявився 40-річний військовослужбовець, мешканець Івано-Франківська. Чоловіка знайшли за місцем проживання та доправили до медичного закладу.

Окрім того, поліцейські з’ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий. Він побачив побиття військового та намагався заступитися за нього. Цього чоловіка з тілесними ушкодженнями також доправили до лікарні.

Поліцейські оперативно встановили осіб правопорушників. Ними виявились троє жителів Івано-Франківської територіальної громади. Фігурантам 26, 21 та 17 років. Правоохоронці затримали їх.

"Поліцейські опитали фігурантів у райвідділі поліції. З’ясували, що в середмісті Івано-Франківська вони відпочивали та вживали спиртні напої. До них підійшов військовий та попросив кошти на власні потреби. Та на таке прохання молодики відреагували агресивно. Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку", – йдеться в заяві поліції.

Там додали, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

"Свою вину фігуранти визнали. 26 та 21-річних зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України", – вказали в поліції.

Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри у хуліганстві, вчиненому групою осіб. За таке правопорушення загрожує до чотирьох років ув’язнення.

В Івано-Франківську поліцейські затримали трьох чоловіків, які побили військовослужбовця напередодні / Фото: Нацполіція

У Франківську поліція затримала трьох чоловіків, які побили військового

Нагадаємо, 11 вересня стало відомо, що в Івано-Франківську невідомі побили військового. Поліція почала пошуки нападників та відкрила кримінальне провадження.

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