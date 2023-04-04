Побиття військового у Хмельницькому: депутат повідомив, що підозрюваний священник УПЦ МП втік з України

Представник УПЦ МП покинув територію України після розголосу інциденту та оголошення про підозру у побитті військового.

Священник УПЦ Московського патріархату, який побив українського військового у кафедральному соборі Хмельницького, втік з України.

Про це повідомив депутат Хмельницької міської ради Олександр Василишин, інформує vsim.ua.

В ефірі телеканалу "Прямий", він заявив, що священник покинув територію України після розголосу інциденту та оголошення про підозру у побитті військового.

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"Той піп, який підняв руку на нашого захисника-воїна, йому вчора Національна поліція підозру оголосила. А на сьогодні стало відомо, що він вже втік з України. Принаймні з міста Хмельницький. І вручили цю повістку до слідчого його батькам", — сказав Василишин.

Депутат додав, що найближчим часом правоохоронці оголосять його в розшук. Додамо, що у справі про побиття військового у приміщенні храму слідчі Нацполіції відкрили додаткове кримінальне провадження за ч.1 статті 125 Кримінального кодексу України. Це зробили за заявою Артура Ананьєва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хмельницька обласна рада ухвалила рішення, згідно з яким забороняється діяльність УПЦ Московського патріархату на території області.

Крім того, ми раніше інформували, що мер Хмельницького Олександр Симчишин відреагував на побиття військового в одному із храмів міста. Він наголосив, що міська рада розірве з УПЦ МП усі договори на користування комунальною землею.

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