Побиття військового у Хмельницькому: поліція оголосила у розшук підозрюваного священника УПЦ МП

Правоохоронні органи оголосили у розшук священника УПЦ Московського патріархату Ігоря Слободяна, який побив колишнього військовослужбовця у соборі Хмельницького на початку квітня.

Відповідне повідомлення зʼявилось на сайті МВС.

Повідомляється, що Ігоря Слободяна розшукують оскільки він "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Датою зникнення священника вказано 5 квітня.

Зазначимо, що 2 квітня колишнього військового Артура Ананьєва побили у Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького.

Пізніше у поліції заявили, що нібито військовий першим розпочав конфлікт з одним зі священнослужителів.

Після побиття військово громада собору УПЦ МП, де побили українського військовослужбовця, вирішила перейти до ПЦУ.

В свою чергу мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що міська рада розірве з УПЦ МП усі договори на користування комунальною землею.

Вже 4 квітня, на позачерговій сесії депутати Міської ради Хмельницького припинили право користування земельною ділянкою всім релігійним організаціям в громаді, що належать до РПЦ/УПЦ Московського патріархату.

Пізніше депутат міської ради Олександр Василишин заявив, що Священник УПЦ Московського патріархату, який побив українського військового у кафедральному соборі Хмельницького, втік з України.

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