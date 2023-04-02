Побиття військового у Хмельницькому: у Мережі представників УПЦ МП викрили на брехні

На відео видно, що Євангеліє впустив сам священник, хоча раніше казали, що книгу скинув зі столу на підлогу військовий ЗСУ.

Український військовослужбовець, активіст Євген Карась вказав на маніпуляцію представників УПЦ МП, які стверджували, що застосували силу до українського захисника, бо він начебто скинув Євангеліє. Теж саме заявляли і в поліції.

Карась опублікував уривок з відео інциденту, де видно, що Євангеліє впустив з рук на землю сам диякон УПЦ МП, а його помічник не зумів спіймати книгу.

Як пише 24 канал, священник храму Олександр Рибчинський розповідав, що диякон брав Євангеліє в руки й виносив на середину храму для того, щоб прочитати його. І тоді невідомий буцімто почав обливати його водою й вибивати з рук Євангеліє, після чого воно впало на підлогу. Проте на відео видно, що Євангеліє впустив сам священник.

Нагадаємо, сьогодні у Хмельниццькому священнослужтелі УПЦ Московського патріархату просто у храмі побили добровольця ЗСУ. Військовий запитав у церкві: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?". Після цього представники УПЦ МП накинулися на хлопця та виштовхали на вулицю, скрутивши його.

Цей інцидент обурив місцевих жителів. Люди збираються біля храму і хочуть почути від пояснення своїх дій. Мер Хмельницького Олександр Симчишин наголосив, що після цього ганебного інциденту міська рада розірве із УПЦ МП усі договори на користування комунальною землею.

Читайте також: