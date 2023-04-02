Побиття військового у храмі Хмельницького: мер міста анонсував нові рішення щодо УПЦ МП

Мер Хмельницького Олександр Симчишин відреагував на побиття військового в одному із храмів міста. Він наголосив, що міська рада розірве із УПЦ МП усі договори на користування комунальною землею.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Симчишин заявив, що після того, як військового побили у храмі, на його думку УПЦ МП повинна бути забороненою в Україні, як структура, яка перебуває під впливом Росії. Він закликав священників, у яких є проукраїнська позиція, покинути цю церкву.

"На позачерговій сесії ми припинимо користування усіма земельними ділянками на території громади. Ініціюємо також рішення обласної та районної рад. Ті, хто бив військового мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Патрульні, які склали протокол на військового мають бути звільнені", - вважає мер Хмельницького.

Побиття військового у церкві УПЦ МП у Хмельницькому

У Хмельницькому священники УПЦ Московського патріархату побили добровольця Збройних сил України просто у церкві. Інцидент стався після того, як військовий запитав: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?". Прикметно, що прихожани МП не заступилися за військового, який на фронті захищав їх від російських окупантів.

У поліції заявили, що військовий нібито перший спровокував конфлікт. Згодом стало відомо, що проти священників також відкрито провадження за статтею про хуліганство.

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