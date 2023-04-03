Побиття військового у храмі: Онуфрій звільнив хмельницького митрополита УПЦ МП, яких захотів перейти до ПЦУ

Антоній заявив, що готовий перейти до ПЦУ, проте вже сьогодні відразу ж був звільнений з посади керівництвом УПЦ МП.

Сьогодні, 3 квітня, митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський УПЦ МП Антоній (Фіалко), коментуючи ганебний інцидент із побиттям військового його підлеглими у храмі, між іншим висловив готовність перейти до ПЦУ.

Про це ієрарх сказав у коментарі ТСН.

Антоній заявив, що готовий перейти до Православної церкви України, але всі його священники зникли.

"Думали залишитися в ПЦУ, попроситити, щоб якось з ними. Я то готовий, я сам перейду, заберу свої речі, але ж вони (священники МП. – Ред.) мовчать, вони потікали, я їх шукаю, давайте з вами вирішимо. Я один залишився, заручник", – додає митрополит.

Синод (вищий керівний орган. – Ред.) УПЦ МП звільнив його з посади.

"Священний синод звільнив преосвященного митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування Хмельницькою єпархією та почислив його на спокій (світською мовою "почислення на спокій" означає звільнення. – Ред.)", – йдеться в повідомленні пресслужби УПЦ МП.

Новим керівником Хмельницькою єпархією УПЦ МП призначено архієпископа Баришівського Віктора Коцабу, який до цього був вікарієм Київської митрополії.

Хто такий митрополит Антоній Фіалко

Митрополит Антоній Фіалко є одним найстаріших єпископів Московського патріархату в Україні. Що цікаво, він стояв біля витоків створення УАПЦ. 1991 року племінником Симона Петлюри, патріархом УАПЦ Мстиславом рукоположений в єпископа Хмельницького і Кам'янець-Подільського. Проте наступного, 1992 року року чомусь вирішив покинути Українську церкву і знову повернувся Московського патріархату. У кулуарах обіцяв, що прийде на Об'єднавчий собор 2018 року, де створили ПЦУ, проте так і не з'явився у Софії Київській.

Скандал із побитям військового у храмі МП у Хмельницькому

Нагадаємо, вчора у Хмельниццькому священнослужтелі УПЦ МП просто у храмі побили добровольця ЗСУ, який запитав у церкві: "Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити до московського патріархату?".

Цей інцидент обурив місцевих жителів. Люди зібралися біля храму, щоб почути від священників пояснення своїх дій. Мер Хмельницького Олександр Симчишин наголосив, що після цього ганебного інциденту міська рада розірве із УПЦ МП усі договори на користування комунальною землею.

Громада собору УПЦ МП у Хмельницькому, де побили військового, перейшла до ПЦУ, а у храмі вперше за десятки років прозвучала молитва українською мовою.