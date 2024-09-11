Побиття військового у Смілі: нападнику обрали запобіжний захід

За клопотанням прокурора підозрюваному у побитті військовослужбовця у Смілі обрано запобіжний захід. Його триматимуть під вартою.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Крім того, правоохоронці встановили та повідомили про підозру третьому співучаснику хуліганських дій щодо військовослужбовця (ч. 2 ст. 296 КК України). Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, поліцейські затримали підозрюваного у побитті ветерана у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження одразу за чотирма статтями. Фігуранту загрожує до 12 років ув'язнення.

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