Побиття військового в Смілі: суд ухвалив рішення щодо співучасників злочину

Двом співучасникам побиття військового у Смілі обрано запобіжні заходи. За рішенням суду підозрювані у хуліганських діях стосовно військовослужбовця перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Також головному підозрюваному повідомлено про нову підозру у вимаганні, хуліганстві, незаконному зберіганні зброї та наркотиків (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 КК України).

В Офісі генпрокурора нагадали, що 28-річного чоловіка, підозрюваного у побитті військовослужбовця та вимаганні від нього коштів, затримали в одному з готелів на Черкащині, де він переховувався від органів слідства.

Нагадаємо, що у місті Сміла на Черкащині спалахнув скандал через побиття військовослужбовця Анатолія Гончаренка, який перебував на лікуванні після контузії. За даними ЗМІ, побив ветерана місцевий мешканець Вадим Долотенко, який двічі притягувався до кримінальної відповідальності і якого називають "кримінальним авторитетом". Після того, як чоловіка, який побив військового затримала поліція, він записав відео з вибаченнями за скоєне.

Нападник на військового ветерана у Смілі записав відео з вибаченнями

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