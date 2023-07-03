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Побиття жінки співробітником ТЦК в Ужгороді: у поліції розповіли, що загрожує кривднику

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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1833
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Побиття жінки співробітником ТЦК в Ужгороді: у поліції розповіли, що загрожує кривднику

Зловмиснику готують матеріали для повідомлення йому про підозру.

Зловмисник наніс тілесні ушкодження жінці, після чого втік з місця події.

Поліція розпочала досудове розслідування у справі щодо нанесення жінці тілесних ушкоджень співробітником ТЦКСП на Закарпатті.

Про це повідомляє МВС України.

Зазначається, що 25 червня на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Ужгорода невідомий чоловік вчинив конфлікт з військовослужбовцем та його дружиною.

Зловмисник наніс тілесні ушкодження жінці, після чого втік з місця події.

"Нападником є 55-річний місцевий житель, працівник ТЦКСП. Його розшукали та доставили до районного управління поліції. Встановлено, що фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Наразі зловмиснику готують матеріали для повідомлення йому про підозру.

"Відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 125 ККУ. У справі проводяться необхідні слідчі дії. Також призначено проведення судово-медичної експертизи", - додали у поліції.

Нагадаємо, журналістка Тетяна Новак розповіла, що її побив офіцер Закарпатського обласного військкомату Костянтин Варі. За її словами, майор був п'яним. Інцидент трапився 25 червня в Ужгороді біля одного з магазинів, куди вона прийшла зі своїм чоловіком-військовослужбовцем. 

Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк прокоментував ситуацію з побиттям жінки в Ужгороді офіцером Закарпатського обласного військкомату, який нібито був п'яним. 

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Дата публікації
Перегляди
1833
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