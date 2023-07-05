Побиття жінки в Ужгороді п'яним працівником ТЦК – військкома звільнять

В Ужгороді співробітник військкомату побив жінку на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця.

Старшого офіцера Закарпатського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який в Ужгороді побив дружину військовослужбовця, звільнять з лав Збройних сил України.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

"На підставі інформації, наданої за місцем служби офіцера та враховуючи слідчі дії, які тепер очікують на зазначену особу у зв'язку з провадженням, розпочатим правоохоронними органами за фактом вчинення кримінального правопорушення, прийнято рішення про звільнення цієї особи з лав Збройних Сил України", - зазначив він.

За словами Павлюка, надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру дадуть правоохоронні органи та суд. Зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, в Ужгороді співробітник військкомату побив журналістку Тетяну Новак на вулиці на очах її чоловіка-військовослужбовця.

За словами місцевих мешканців, цей офіцер нібито вже не вперше нападає на людей, зокрема жінок. Проте до поліції до цього випадку ніхто не звертався.

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